В итоговом выпуске "Резонанс" за 31 декабря – утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус с 13 пассажирами. Он заявил, что автобус заминирован, а у него есть оружие и взрывчатка. Его будут держать под стражей до 2 февраля 2021 года. В ночь с 21 на 22 мая на Житомирщине пьяный арендатор пруда, который также профессионально занимался охотой, расстрелял 7 отдыхающих.

Также в итоговом выпуске "Резонанс" на 24 канале:

Двое детей погибли в Хмельницком из-за отравления газом. К сожалению, 4-летний мальчик умер дома, 9-летний – через 2 дня в больнице.

30 октября 2020 года смертельное ДТП случилось на Майдане в Киеве. Водитель Land Rover въехал в пешеходов. Автомобиль протаранил 4 другие машины и остановился. В результате аварии на месте погибли 2 женщины. Еще несколько человек получили травмы.

В десятиэтажном жилом доме в Киеве на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко произошел взрыв. Пострадали 40 семей. Взрывной волной были разрушены строительные конструкции квартир на нескольких этажах. Демонтаж шестого подъезда продолжается и по сей день.

Трагедия произошла и вечером 25 сентября под Чугуевом. Во время тренировочных полетов упал военный самолет Ан-26. Погибли 26 человек – военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Кожедуба. Выжил только 1 курсант. Недавно суд избрал меры пресечений трем подозреваемым.

Не менее ужасной было и крушение самолета МАУ рейса Тегеран – Киев 8 января. В результате трагедии погибли все 176 человек, находившиеся на борту, в том числе 11 украинцев. На 4 день после этого Иран официально признал – самолет сбили военные, которые спутали его с враждебной целью.