С поличным злоумышленника задержал неравнодушный гражданин. Когда же его доставили в участок патрульные, выяснилось, что мужчина может быть причастен к еще нескольким кражам.

Злоумышленник интересовался в основном деньгами и ювелирными изделиями. Другие ценные вещи он из квартир не выносил. Об этом сообщили в полиции Луцка.

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Задержали серийного вора с поличным, после вызова на линию "102".

Что известно о домушнике, который попался полицейским в Луцке

По данным следователей, инцидент произошел в одном из домов на улице Иващенко. Местный житель увидел предполагаемого вора, который пытался проникнуть в соседскую квартиру. Мужчина задержал злоумышленника и вызвал копов.



Мужчину сняли камеры видеонаблюдения в других домах, где были совершены кражи / Фото пресс-службы полиции Волынской области

Патрульные осмотрели задержанного и нашли у него отмычку, фонарики и записную книжку.

На месте происшествия работали следователи. Они установили, что задержанный – 37-летний житель Одесской области. У него уже были проблемы с законом.

Две кражи в одном доме

Правоохранители проверили подозреваемого на возможную причастность к другим преступлениям и выяснили, что незадолго до задержания этот мужчина мог совершить две квартирные кражи в одной из многоэтажек.

По данным следователей, злоумышленник нанес потерпевшим ущерб на 100 тысяч гривен.

Ему официально сообщили о подозрении в совершении кражи, сопряженной с проникновением в жилище. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет заключения.



Мужчину задержал случайный свидетель его преступления / Фото пресс-службы полиции Волынской области