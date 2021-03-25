В Луцке троллейбус врезался в столб: видео
В Луцке 25 марта троллейбус во время движения въехал в столб. Это случилось у торгового центра "Адреналин", который располагается на улице Карбышева. Есть ли пострадавшие-пока неизвестно.
Источник:телеграм-канал "Лучаны"
Об этом происшествии сообщили в сети и опубликовали соответствующее видео. ДТП произошло примерно в 9 часов утра.
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Подробнее об аварии
- С какой скоростью ехал троллейбус, не сообщают.
- В транспорте разбилось лобовое стекло и передняя часть корпуса.
- Впоследствии на этом месте работали коммунальщики. Они машину прицепили на буксир и отвезли в депо.
Место аварии после приезда коммунальщиков: видео телеграмм-канала "Лучаны"
В сети сообщают, что троллейбус въехал в столб недалеко от торгового центра. Однако неизвестно, где именно. "Адреналин" располагается на пересечении улиц Наливайко и Карбышева.
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