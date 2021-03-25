В Луцке 25 марта троллейбус во время движения въехал в столб. Это случилось у торгового центра "Адреналин", который располагается на улице Карбышева. Есть ли пострадавшие-пока неизвестно.

Об этом происшествии сообщили в сети и опубликовали соответствующее видео. ДТП произошло примерно в 9 часов утра. К теме Колесо могло "зажевать" обувь: в Луцке маршрутка курсировала с пробитым дном – видео Подробнее об аварии С какой скоростью ехал троллейбус, не сообщают.

В транспорте разбилось лобовое стекло и передняя часть корпуса.

Впоследствии на этом месте работали коммунальщики. Они машину прицепили на буксир и отвезли в депо. Место аварии после приезда коммунальщиков: видео телеграмм-канала "Лучаны" В сети сообщают, что троллейбус въехал в столб недалеко от торгового центра. Однако неизвестно, где именно. "Адреналин" располагается на пересечении улиц Наливайко и Карбышева.

Местоположение торгового центра "Адреналин" / Карта Google Обратите внимание! В Днепре на Михайловском проспекте 24 марта задымился троллейбус. В нем загорелась печка в кабине водителя. Его погасили огнетушителем.