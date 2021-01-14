По крыло в воде: в Луцке спасли семью лебедей из ледяной ловушки – фото
В Луцке на Теремновских прудах местные жители пришли на помощь семье лебедей, которая попала в ледяную ловушку. Для спасения птиц вызвали спасателей.
Животных было пятеро, у одного ко льду примерзло крыло. Об этом сообщает Суспильне Волынь.
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Очевидец Анатолий Липша рассказал, что лебеди находились посередине пруда. К ним было трудно добраться без спецснаряжения, поэтому мужчина обратился за помощью к чрезвычайникам.
В Луцке лебеди примезлы к воде / Фото Суспильне Волынь
По словам начальника спасательного отделения Андрея Левчука, заблокированная птица испугалась водолазов и сама вышла из воды, спасшись из ловушки.
В Луцке водолазы спасли лебедей / Фото Суспильне Волынь
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