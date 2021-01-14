В Луцке на Теремновских прудах местные жители пришли на помощь семье лебедей, которая попала в ледяную ловушку. Для спасения птиц вызвали спасателей.

Животных было пятеро, у одного ко льду примерзло крыло. Об этом сообщает Суспильне Волынь.

Читайте также В Украину пришла настоящая зима: как вести себя на дорогах

Очевидец Анатолий Липша рассказал, что лебеди находились посередине пруда. К ним было трудно добраться без спецснаряжения, поэтому мужчина обратился за помощью к чрезвычайникам.



​В Луцке лебеди примезлы к воде / Фото Суспильне Волынь

По словам начальника спасательного отделения Андрея Левчука, заблокированная птица испугалась водолазов и сама вышла из воды, спасшись из ловушки.



В Луцке водолазы спасли лебедей / Фото Суспильне Волынь