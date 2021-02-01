Луцкий горрайонный суд Волынской области осудил мужчину, который в 2016 году обманул покупателя "Эпицентра" на 22 тысячи гривен.

Источник: "Волынь 24"

Во время рассмотрения дела в суде преступник признался в совершенном нарушении закона. Потерпевший не выдвигал никаких требований о материальной или моральной компенсации.

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Обманутый мошенником мужчина не требовал приговорить злоумышленника к суровому наказанию.

Выдавал себя за работника "Эпицентра"

Согласно данным следствия, 6 января 2016 года злоумышленник во время телефонного разговора рассказал пострадавшему, что может продать ему бытовую технику значительно дешевле, чем ее можно приобрести.

3 дня спустя мошенник встретился с жителем города в гипермаркете и объяснил ему, что работает в "Эпицентре" продавцом.

Пообещав продать 3 телевизора и холодильник, преступник забрал у мужчины 22 тысячи гривен и скрылся.

Обманутый житель Луцка, когда понял, что стал жертвой мошенника, обратился к полицейским, которые установили личность злоумышленника и задержали его.

Как выяснили правоохранители, преступление совершил мужчина, который ранее уже был судим 13 раз. За содеянное его приговорили к 1,5 годам лишения свободы, но заменили наказание условным сроком заключения.