Одна из маршруток в Луцке курсировала в аварийном состоянии – возле входной двери было пробито дно. Инцидент произошел 4 марта, ситуацию уже пытаются решить.

Жители города в соцсети утверждают, что им страшно ездить в таком общественном транспорте. Они называют это экстримом.

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"Экстремальный маршрут №9. За адреналин стоит и по 10 гривен платить", – написал Виктор Романив в заметке к видео.

В комментариях к сообщению реагируют по-разному. Некоторые горожане шутят, а некоторые – возмущены, ведь считают это угрозой для их жизни. Также в комментариях отметили, что в маршрутке приходилось тщательно оберегать ноги, ведь их могло просто "зажевать" колесо.

Перевозчик прокомментировал инцидент

Источник: "Суспільне"

Стоит отметить, что маршрут – частный. Перевозчик Николай Макарчук уже прокомментировал инцидент. По его словам, маршрутка уже не курсирует по городу, ведь ее пытаются починить.

В то же время в управлении транспорта Луцкого городского совета заверили, что в ситуации виноват водитель. Зная о повреждениях, тот должен был сойти с рейса.