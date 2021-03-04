Колесо могло "зажевать" обувь: в Луцке маршрутка курсировала с пробитым дном – видео
Одна из маршруток в Луцке курсировала в аварийном состоянии – возле входной двери было пробито дно. Инцидент произошел 4 марта, ситуацию уже пытаются решить.
Источник:Фейсбук Виктора Романива
Жители города в соцсети утверждают, что им страшно ездить в таком общественном транспорте. Они называют это экстримом.
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"Экстремальный маршрут №9. За адреналин стоит и по 10 гривен платить", – написал Виктор Романив в заметке к видео.
В комментариях к сообщению реагируют по-разному. Некоторые горожане шутят, а некоторые – возмущены, ведь считают это угрозой для их жизни. Также в комментариях отметили, что в маршрутке приходилось тщательно оберегать ноги, ведь их могло просто "зажевать" колесо.
Перевозчик прокомментировал инцидент
Источник: "Суспільне"
Стоит отметить, что маршрут – частный. Перевозчик Николай Макарчук уже прокомментировал инцидент. По его словам, маршрутка уже не курсирует по городу, ведь ее пытаются починить.
В то же время в управлении транспорта Луцкого городского совета заверили, что в ситуации виноват водитель. Зная о повреждениях, тот должен был сойти с рейса.
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