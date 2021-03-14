В Луцке в результате взрыва боевой гранаты погиб 41-летний мужчина. По информации СМИ, ранее он был участником боевых действий на Донбассе.

Трагедия произошла 14 марта на проспекте Грушевского. Взрыв прогремел на кухне одной из квартир.

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Три человека, которые также были в квартире, не пострадали

Местный житель, вероятно, погиб из-за неосторожного обращения с гранатой Ф-1. В полицию сообщение о взрыве поступило около трех ночи. На месте правоохранители нашли части именно этого боеприпаса.

Погибший в квартире находился не один, однако трое других лиц не пострадали. Полиция внесла сведения в единый реестр досудебных расследований – за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас правоохранители проводят расследование смертельного инцидента.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что погибший был ветераном АТО.

Взрыв гранаты в Дрогобыче унес 3 жизни

Отметим, что 20 февраля взрыв гранаты унес жизни сразу трех человек в Дрогобыче. У одного из подъездов у мужчины в руках взорвался боеприпас. Он и его товарищ погибли на месте. Женщина, которая была рядом с ними, умерла впоследствии в больнице.

10 марта похожая трагедия произошла и в Бердянске. Из-за взрыва гранаты в многоэтажке погибли 2 мужчин, женщина – в крайне тяжелом состоянии.