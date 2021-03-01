Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал возобновление закупки Украиной электроэнергии из России. Он заявил, что не держит дистанции с олигархами.

Министр общается со всеми политиками, в том числе и с Вадимом Рабиновичем и с Игорем Бойко. Он отметил, что каждый из олигархов делает все, что должен и все, что может.

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Аваков: лучше кормить своих олигархов

Но, как сказал глава МВД, это касается не всех. "Иногда я консолидируюсь с этими олигархами и спрашиваю: "Господи, а как можно было в Верховной Раде провести разрешение на покупку электроэнергии в России?".

Я не нахожу на это ответа. Лучше мы будем кормить своих олигархов, чем российских. И медленно их оттеснять. Это моя стратегия,

– отметил Аваков.

По его мнению, президента в этом вопросе "поставили перед фактом".

Он признал, что олигархи могут консолидироваться против действующей власти, против Владимира Зеленского, но это ошибочная стратегия. "Они все очень умные люди и они понимают это", – сказал министр.

Олигархи – не основная проблема страны

Аваков подчеркнул, что украинские олигархи – не основная проблема страны. Также он сказал: "основная проблема – это проблема справедливости, судей, а потом – олигархов. Ведь если они влияют на власть, суды, общественное мнение, тогда – тупик".

Сейчас они (олигархи – 24 канал) влияют, но, на мой взгляд, все меньше и меньше,

– добавил министр.

Отметим! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отключить от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.