В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни вечером 20 февраля зажгли Лучи достоинства. Именно 20 февраля в Украине отмечают годовщину расстрелов людей во время событий Евромайдана.

Мероприятие началось примерно в 19:00 и должно длиться 4 часа. Лучи достоинства – это инсталляция в честь Героев Небесной Сотни. К теме Черный день в истории: в Украине – годовщина самого масштабного расстрела на Майдане На Майдане в Киеве зажгли Лучи достоинства: что известно По словам организаторов, лучи света символизируют души погибших . А именно, свет одолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

. А именно, свет одолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни. Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Независимости – из тех мест, где погибли герои Небесной Сотни.

– из тех мест, где погибли герои Небесной Сотни. Ко Дню Достоинства и Свободы в 2017 году лучи засияли на месте будущего Музея Майдана .

. В 2021 году акция отмечается тем, что ее дополняет мультимедийная составляющая. Все, кто пришел на аллею Героев Небесной Сотни почтить погибших майдановцев, получили возможность услышать музыку Романа Коляды. Ее он написал специально для проекта "Характеры Достоинства".

Кроме того, в выставочном павильоне музея Майдана "Куб" транслируют видеоролики "Характеры достоинства" – истории о Героях Небесной Сотни, записанные из уст их родных. Также показывают художественный клип "Сторожа достоинства". На Майдане в Киеве зажгли Лучи достоинства: видео