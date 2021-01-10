Общество "Лубныгаз" просит проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука. Там считают, что он может быть причастен к взрыву на магистральном газопроводе на Полтавщине.

Мосийчук в своей социальной сети первым заявил о том, что взрыв – направленная ​​диверсия. Об этом "Лубныгаз" сообщили на фейсбук-странице.

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Пытается захватить не в первый раз

Также отметили, что нардеп обвинил предприятие "Лубныгаз", которое он пытается захватить не первый год.

Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода Укртрансгаз или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах,

– говорится в сообщении.

АО "Лубныгаз" добавил, что впервые публично заявил о якобы попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще в июле 2017 года. Сейчас, как пишет компания, он снова совершает давление.

У экс-нардепа есть мотив

Представители общества считают, что Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе.

Реакция Мосийчука

Экс-нардеп отреагировал на сообщение"Лубныгаза". Он заверил, что на Полтавщине была диверсия.

"Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продаже на своих незаконных заправках в Лубнах. Их создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин России Максим Дунин", – добавил Мосийчук.

Взрыв на газопроводе в Лубнах: коротко