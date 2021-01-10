"Лубныгаз" просит проверить экс-нардепа Мосийчука из-за взрыва на газопроводе
Общество "Лубныгаз" просит проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука. Там считают, что он может быть причастен к взрыву на магистральном газопроводе на Полтавщине.
Мосийчук в своей социальной сети первым заявил о том, что взрыв – направленная диверсия. Об этом "Лубныгаз" сообщили на фейсбук-странице.
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Пытается захватить не в первый раз
Также отметили, что нардеп обвинил предприятие "Лубныгаз", которое он пытается захватить не первый год.
Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода Укртрансгаз или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах,
– говорится в сообщении.
АО "Лубныгаз" добавил, что впервые публично заявил о якобы попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще в июле 2017 года. Сейчас, как пишет компания, он снова совершает давление.
У экс-нардепа есть мотив
Представители общества считают, что Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе.
Реакция Мосийчука
Экс-нардеп отреагировал на сообщение"Лубныгаза". Он заверил, что на Полтавщине была диверсия.
"Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продаже на своих незаконных заправках в Лубнах. Их создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин России Максим Дунин", – добавил Мосийчук.
Взрыв на газопроводе в Лубнах: коротко
- В городе Лубны на Полтавщине 9 января произошел мощный взрыв. Его почувствовали жители соседних населенных пунктов.
- Причиной инцидента стала разгерметизация магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.
- После взрыва 17 населенных пунктов остались без газа. Однако, на данный момент газоснабжение местных жителей удалось полностью восстановить.
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