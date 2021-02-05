Леонид Кравчук заявил, что эфиры телеканалов Виктора Медведчука до закрытия пестрели ложью и пропагандой против Украины. По словам лидера украинской делегации в ТКГ, в одном из эфиров ZIK ведущие должны были обсуждать вопрос возвращения пленных, но фактически "целый час звучала ложь".

Кравчук подчеркнул, что он услышал множество обвинений Украины и самого главы украинской делегации в ТКГ. И это несмотря на то, что журналисты канала не обращались к Леониду Кравчуку или кому-либо из делегации для разъяснения ситуации.

Важно Данилов к Бойко: Санкции будут продолжаться, в частности в отношении некоторых депутатов в Раде

И эта ложь, по мнению Кравчука, должна была сформировать такое мнение в обществе: "Украина не хочет принимать граждан с ОРДЛО".

То есть идет постоянная ложь и подтасовка. Скажу честно и откровенно: я даже сам, когда не работал в делегации ТКГ, иногда думал, что, возможно, здесь есть какая-то часть правды. Сейчас я вам скажу: ложь, манипуляция, никакой информации, ужасная, дерзкая пропаганда против Украины,

– подчеркнул Леонид Кравчук.

Также лидер украинской делегации в ТКГ в разговоре с представителями ОПЗЖ напомнил, что Украина выполняет минские договоренности. Зато, как сказал Кравчук, фракция ОПЗЖ постоянно обвиняет украинскую делегацию и Украину в целом в обратном. По мнению Леонида Кравчука, это похоже на действия российской делегации в ТКГ.

Обратите внимание! Ранее о том, что ситуация на Донбассе обостряется сообщил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Говорилось о проведении так называемого "форума" в Донецке, в котором приняли активное участие российские пропагандисты и политики.

Заметим, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоялось 3 февраля. Стороны заслушали отчеты координаторов рабочих групп.

Мероприятия, на которых настаивала украинская делегация: