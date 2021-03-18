Ловушка не только для Украины, но и для всей Европы, – Зеленский о "Северном потоке-2"
Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является ловушкой не только для Украины, но и для всей Европы. Он также поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседи за поддержку.
Источник:24 канал
Как отметил Зеленский во время совместного брифинга с Науседой, Литва помогает препятствовать реализации "Северного потока-2". По словам главы государства, ключевой задачей является также синхронизация энергосистем Украины с Европой в течение следующих 3 лет.
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Президент отметил, что Литва всеми своими возможными инструментами противодействует российскому газопроводу.
"Северный поток-2" является ловушкой не только для Украины, но и для стран всей Европы,
– подчеркнул президент.
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Строительство "Северного потока-2": кратко
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако в обход Украины.
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в декабре 2020 года.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положение об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Россия намерена завершить строительство "Северного потока-2" к сентябрю 2021 года. Однако ранее российские власти планировали это сделать до конца апреля.
Выступление Зеленского и президента Литвы Науседы: смотрите видео
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