В 1916 году арабы Ближнего Востока подняли большое восстание против турецких властей. В партизанской войне их поддерживала Великобритания. Самый известный британец, которым стал разведчик Лоуренс Аравийский.

Источник: "Конфликты", 24 канал

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Турецкий удар по россиянам

В начале XX века планету раздирала Первая мировая война. Она перекраивала геополитическую карту мира, стирая с лица земли целые страны. Так события, которые разворачивались на Средиземноморском побережье от Каира до Дамаска похоронили одну из мощнейших империй мира. 2 августа 1914 года Османская империя заключила договор с Германией и таким образом выбрала сторону, на которой планировала выступить в дальнейшей мясорубке. Деля мех еще не убитого медведя, Турция ожидала вернуть влияние над территориями, потерянными в войнах с россиянами. А немцы надеялись, что турецкий удар по россиянам на Кавказе отвлечет их с Восточного фронта.

После начала войны и побед Антанты на Марне и в Галиции, Турция колебалась, вступать в войну на стороне Центральных стран. Помог принять решение заем от правительства Германии в размере 100 миллионов франков. Британцы боялись, что потеряют доступ к большим залежей нефти на Ближнем Востоке и Каспии, а без черного золота можно будет забыть о преимуществе флота на море, без которого и втягиваться в войну нет шансов. Пожалуй, самым известным британцем, с именем которого ассоциируется Первая мировая на Ближнем Востоке, стал разведчик Лоуренс Аравийский.

Что известно о Лоуренсе Аравийском

"Томас Эдвардс Лоуренс стал известным публике как Лоуренс Аравийский, это некий современный Робин Гуд. Его история наполнена горячими схватками, далекими путешествиями и экзотическими восточными приключениями", – сказал американский историк, блогер Индиана Нейдел.



Лоуренс Аравийский / Фото Pavellas and Kenpo

Он стал одной из ключевых фигур Большого арабского восстания 1916 – 1918 годов. Племена, которые веками страдали от гнета Османской империи, стремились создать собственное государство. Особенно после того, как младотурки, пришедшие к власти, жестко усилили притеснения нацменьшинств империи.

Путь арабских повстанцев / Графика AFTWF

Большое арабское восстание

В то время Великобритания потерпела неудачу в битве при Галлиполи, что стало ключевым моментом в Дарданелльской операции. То есть силам Антанты не удалось сломить сопротивление Османской империи и установить контроль над Босфором и Дарданеллами. Ближний Восток давно был в сфере интересов английской короны. Поэтому предложение союза с арабами, которые тоже враждовали с турками, британцы восприняли с радостью. Переговоры с ними вел Шариф Мекки Хусейн Ибн Али.



Мекки Хусейн Ибн Али / Фото Википедии

"Он мечтал построить независимый арабский халифат. И в обмен на финансовую поддержку предложил поднять арабов на восстание против турецких властей. Шеф британской разведки Гилберт Клейтон заинтересовался. Войско арабов, которое громило турецкие тылы и подрывало империю изнутри, вырисовывается в его воображении очень привлекательным", – сказал американский историк, блогер Индиана Нейдел.

Это было время зарождения современных границ на Ближнем Востоке. В начале восстания под руководством Хусейна ибн Али было 50 тысяч бедуинов, однако, только 10 тысяч ружей. Через год число мятежников возросло до 70 тысяч и на вооружении у них было 28 тысяч ружей. Передвигались они на верблюдах и пешком.



Войско арабов / Фото Rasheed's World

"Британское командование позволило арабам мечтать о триумфальном освобождении святых мест и даже о взятии Дамаска. Войско должно было быть создано с тщательно отобранных британских офицеров", – вспомнил американский историк, блогер Индиана Нейдел.

Одним из этих офицеров стал Томас Лоуренс. Для кого-то он – талантливый диверсант и умелый стратег. Критики же называют его проходимцем, дилетантом, который сам не знал, чего хочет или просто бесстыдным лжецом.

Томас Лоуренс – свой среди чужих

Томас Лоуренс был непрочного телосложения и невысокого роста, но компенсировал это острым умом, харизмой и постоянными тренировками. С детства увлекался археологией и историей Средневековья, что и определило его судьбу. Юношей поступил на исторический факультет и отправился на Ближний Восток изучать следы крестоносцев. Там увлекся обычаями арабов и навсегда проникся сантиментов в эти края и людей. Когда началась Первая мировая, Лоуренс, как знаток арабского языка, попал в отделение Британского разведки. И в начале Арабского восстания отправился на помощь его лидерам.



Томас ​Лоуренс / Фото Alamy

"Изменив тесный британский мундир на просторную местную одежду, Лоуренс прекратил отличаться от туземцев извне и понемногу начал завоевывать их доверие. Надев свою "арабскую шкуру", как говорил сам Томас, он мог свободно заходить и покидать шатер Фейсала", – заявил Индиана Нейдел.

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Лоуренсу пришлось смириться с тем, что бедуины, как воины, были недисциплинированными и часто игнорировали приказы командования. Они не хотели рыть окопы или маршировать, но британец сумел эффективно использовать сильные стороны арабов, ведь не был обременен опытом солдатской муштры и хорошо был знаком с ментальностью туземных племен. Впоследствии в своих мемуарах Томас объясняет, как ему удалось стать "своим" и завоевать популярность среди восточных воинов.



Томас Лоуренс / Фото Википедии

Зрелище было экзотическим – светловолосый голубоглазый британец, который ведет за собой суровых воинов пустыни. Лоуренс разделил своих подопечных на легкие маневровни отряды, которые молниеносно передвигались по пустыне. Под руководством британского офицера арабы действовали партизанскими методами. Избегали крупных отрядов врага и нападали только на мелкие колонии.

Слабость арабской армии – легкая экипировка – превратилась в ее главное преимущество, ведь дарила скорость. Во время набега повстанцы могли сделать всего несколько выстрелов – и сразу же отступать. Приоритетом партизан было не убить как можно больше врагов, а заставить их сдаться.

Чем закончилось Арабское восстание – смотрите в программе.