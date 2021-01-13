Сеть очаровали фото лошадей Пржевальского, которые живут на территории Чернобыльской зоны. Эти уникальные животные занесены в Красную книгу.

Животные свободно прогуливаются по территории Чернобыльской зоны. Фотографии опубликовали на фейсбук-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", – говорится в соответствующей публикации.



Кони Пржевальского в Чернобыльской зоне / Фото Станислава Гуменюка



Редких животных удалось сфотографировать зимой / Фото Станислава Гуменюка



Зимний "привет" от лошади Пржевальского / Фото Станислава Гуменюка

Пользователи соцсети написали, что беспокоятся о животных. Мол, мороз для них не страшен, а вот снег может быть опасным – поскольку питаются они с земли.

Справка. В "меню" лошадей Пржевальского – лишь травяная растительность. При необходимости они могут потреблять минимум пищи и выдерживают перепады жары и холода.

Работники заповедника заверили, что причин волноваться нет – при "критических условиях" лошадей подкармливают. "В целом естественной кормовой базы хватает и мы не вмешиваемся", – подчеркнули они.

Реакция соцсетей

Зимние фото лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне вызвали много эмоций у фейсбук-пользователей. Они также хвалят сотрудников заповедника.

"Какие хорошие лошадки";

"Красавцы";

"Эх, если бы все заповедники создавали такой качественный контекст (вероятно, имели в виду контент – 24 канал), как вы. Спасибо";

"Красивые как в сказке"