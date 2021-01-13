Редких лошадей Пржевальского заметили зимой в Чернобыльской зоне: фото
Сеть очаровали фото лошадей Пржевальского, которые живут на территории Чернобыльской зоны. Эти уникальные животные занесены в Красную книгу.
Животные свободно прогуливаются по территории Чернобыльской зоны. Фотографии опубликовали на фейсбук-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
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"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", – говорится в соответствующей публикации.
Кони Пржевальского в Чернобыльской зоне / Фото Станислава Гуменюка
Редких животных удалось сфотографировать зимой / Фото Станислава Гуменюка
Зимний "привет" от лошади Пржевальского / Фото Станислава Гуменюка
Пользователи соцсети написали, что беспокоятся о животных. Мол, мороз для них не страшен, а вот снег может быть опасным – поскольку питаются они с земли.
Работники заповедника заверили, что причин волноваться нет – при "критических условиях" лошадей подкармливают. "В целом естественной кормовой базы хватает и мы не вмешиваемся", – подчеркнули они.
Реакция соцсетей
Зимние фото лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне вызвали много эмоций у фейсбук-пользователей. Они также хвалят сотрудников заповедника.
- "Какие хорошие лошадки";
- "Красавцы";
- "Эх, если бы все заповедники создавали такой качественный контекст (вероятно, имели в виду контент – 24 канал), как вы. Спасибо";
- "Красивые как в сказке"
Что еще известно о лошадях Пржевальского?
Это дикий конь, названный в честь путешественника Николая Пржевальского. Пока это – единственный вид диких лошадей, проживающих на свободе.
В Чернобыльской зоне отчуждения проживает дикая популяция этих животных. По оценкам ученых, их общая численность там составляет 120–150 особей.
Также в Украине лошадей Пржевальского разводят в заповеднике "Аскания-Нова". Там проживает 93 животных, это составляет около 7% мировой популяции.
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