Родиной первого метро стала Великобритания, а именно – лондонский метрополитен. Самые старые линии подземного железнодорожного транспорта были спроектированы еще во второй половине XIX века.

Метрополитен – один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта в крупных и густонаселенных городах. В большинстве стран строить метрополитены начали после 1900 года.

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Появление метро

Первые предложения по строительству подземной железной дороги, которая бы обеспечила сообщение районов Лондона с железнодорожными вокзалами, были озвучены еще в 1830-х годах. Однако принялись воплощать эту идею только через 20 лет. Причиной этому был стремительный рост на дорогах индивидуального транспорта, что повлекло многочисленные пробки.

Так, в 1855 году, парламент утвердил строительство под названием "Метрополитен рейлвей". Несмотря на финансовую поддержку компании, которая взяла на себя проектирование специального подвижного состава для метрополитена, бюджетных средств на строительство критически не хватало.



Строительство туннеля / Фото Museum of London

Из-за нехватки финансирования проект могли и вовсе закрыть, и завоевать первенство в построении нового вида общественного транспорта вполне могли бы Афины или Стамбул, где метрополитены появились через несколько лет после Лондона.

Ситуацию спас адвокат Лондонской городской корпорации Чарльз Пирсон. Он лоббировал в муниципальном парламенте выделение средств на проект и поддержал идею строительства. Следовательно, в 1860 году работа наконец закипела, и на Истон Сквер был прорыт первый тоннель.

Как строили метро больше 150 лет назад

Методы строительства в то время несколько отличались от современных:

сначала на запланированном участке вырывали ров глубиной 10 метров;

на его дно прокладывали железнодорожные пути, возводили над ними своды из кирпича в форме арки;

потом всю конструкцию засыпали.

Такое строительство на долгое время создало горожанам многочисленные неудобства, так как строителям приходилось перекрывать дороги и даже сносить часть инфраструктуры на поверхности. Однако лондонцы все выдержали, и 10 января 1863 года имели возможность увидеть первую линию лондонского метрополитена.



Пассажиры лондонского метро во время открытия / Фото Getty Images

Каким был "Метрополитен рейлвей"

"Метрополитен рейлвей" насчитывал 7 станций, а его длина составляла 6 километров. Сперва поезда в тоннелях работали с помощью паровозной тяги. По этой причине, а также из-за недостаточной вентиляции, от паровозного дыма на станциях часто было трудно дышать. Но это не стало препятствием для пассажиров. Метрополитен очень быстро стал в Лондоне самым популярным видом общественного транспорта.

Справка. Пассажиропоток в среднем за день достигал 26 000 человек.

Через полтора года к лондонскому метро добавилась еще одна ветка – "Хаммерсмит-энд-Сити". Количество станций в метрополитене возросло до 13. С тех пор расширение линий не прекращалось, а к концу XIX века метрополитен продлили даже за пределы Лондона. Тогда уже было распространено строительство тоннелей с помощью проходческих щитов, что значительно упростило и ускорило развитие подземной железной дороги.

Влияние Второй мировой

Развитие лондонского метрополитена активно продолжалось и в XX веке, пока на территории Великобритании не пришла Вторая мировая война. В сентябре 1940 года Лондон попал под бомбардировку немецкой авиации. Тогда подземные станции метро превратились для жителей в бомбоубежища.

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В метрополитене нашли приют 175 тысяч горожан. Через него за пределы города вывозили детей, а для части населения обустроили уборные, столовые и койко-места. Впоследствии на станциях организовали даже библиотеки и классы вечерней школы. А одна из закрытых станций до конца войны использовалась, как резервное местопребывание Уинстона Черчилля.



Уинстон Черчилль / Фото Getty Images

Однако из-за массовых скоплений людей и внезапных нападений врагов такие убежища иногда приводили к непоправимому. Так, в 1943 году из-за давки, вызванной очередным авианалетом, на станции "Бетнал Грин" погибли 173 человека и были разрушены 6 подземных станций.

Послевоенный период

После войны метрополитен продолжил развиваться. Добавилось еще несколько новых линий, и каждый раз больше людей выбирали для передвижения именно этот транспорт.

Масштабные трагедии

Однако самым безопасным транспортом его не называли. Неполадки и аварии случались на подземной железной дороге довольно часто, а иногда последствия были даже очень серьезными.

► Одна из крупнейших аварий в лондонском метрополитене произошла 28 февраля 1975 года на станции "Мургейт". Поезд не смог затормозить и на большой скорости врезался в стену. В результате погибли 43 человека, а причину аварии так и не удалось выяснить.

► Еще одна масштабная трагедия произошла спустя 12 лет на станции "Кинг-Кросс Сент-Панкрас". На этот раз катастрофа не была связана напрямую с транспортом. В эскалаторном тоннеле произошло возгорание, которое распространилось на вестибюль и кассовый зал.

При пожаре погиб 31 человек. Вероятнее всего он возник по вине одного из пассажиров, который бросил в эскалатор окурок или спичку. А из-за того, что эскалаторы на этой станции были старого образца и частично изготовлены из дерева, пожар охватил помещение очень быстро. После этого приняли решение заменить все деревянные эскалаторы металлическими.

► Трагические события имели место в лондонском метрополитене и в XXI веке. Так, 7 июля 2005 года здесь произошла серия террористических актов. В течение 3 минут в трех разных поездах во время движения прогремели взрывы. Тогда жертвами нападения стали 39 человек.

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И все же подземный железнодорожный транспорт не потерял свою популярность и сегодня считается одним из самых удобных. После строительства лондонского метрополитена эту идею подхватили в десятках стран. Однако история лондонского длится уже не одно столетие, и он и до сих пор остается одним из крупнейших в мире.

Интересно. Сегодня метрополитен насчитывает 11 линий общей протяженностью 402 км и 270 станций. К подземным станциям добавились и наземные, которых сейчас в Лондоне больше половины.

Из-за неоднократных перепланировок линий и недостатка финансирования, в подземной части британской столицы сейчас пустует много заброшенных или недостроенных станций. Некоторые из них выполняют функцию ресторанов, галерей и даже отелей.