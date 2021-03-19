Решение о введении более строгого карантина сейчас принимают местные власти. У Зеленского объясняют: на местах лучше понимают эпидемическую ситуацию.

Власти считают нецелесообразным устанавливать во всех областях одинаковые ограничения. Решение о дополнительных ограничениях должна принимать местная власть, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Закрытие отдельных регионов

Кирилл Тимошенко привел пример двух разных ситуаций: на Ивано-Франковщине или Закарпатье и на Днепропетровщине или Харьковщине. В первом случае – регионы закрыты, потому что ситуация сложная и свободных коек в больницах не хватает, во втором – заняты только 30% мест.

Зачем закрывать регион? Почему мы именно так работаем? Потому что местные власти лучше видят, что происходит на территории,

– отметил Кирилл Тимошенко.

Он не исключил, что усилить карантинные ограничения могут также и в Киевской области.

Заместитель руководителя Офиса Президента напомнил: когда на Закарпатье и Ивано-Франковщине ситуация ухудшалась, в Киеве многие люди не носили масок, не соблюдали карантин. Это имело негативные последствия – в столице начала расти заболеваемость.

Важно! Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что весенняя волна коронавируса продлится до конца апреля. В то же время общенационального локдауна в Украине вводить пока не будут.

В каких областях ввели более строгие ограничения

Во всех указанных областях оранжевый уровень опасности, который не предусматривает столь строгих ограничений. Однако учитывая ситуацию и прогнозы по ее ухудшению, власти этих городов самостоятельно решили ввести более жесткие ограничения.

Между тем, согласно эпидемическим показателям Минздрава, в красной зоне находится Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области. Там тоже действуют усиленные ограничения.



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