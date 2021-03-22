Транспортного локдауна не будет: как будут ездить поезда в красной зоне
Правительство 22 марта разрешило местным властям самим решать, запрещать ли общественный транспорт в красной зоне карантина. Укрзализныця тоже будет ограничивать посадку и высадку пассажиров только по решению государственных или региональных комиссий.
Источник:Укрзализныця
Поэтому действующее расписание движения поездов остается неизменным. Никаких ограничений по посадке и высадке, например, в Киеве, не будет, пока нет решения комиссии.
Важно Правительство изменило правила работы общественного транспорта в красной зоне
Об изменениях сообщат заранее
Заявили, что автоматического транспортного локдауна не будет. Если изменения все же примут, Укрзализныця обещает заранее сообщить. В частности, относительно транспорта в Киеве КГГА должна решить 22 марта.
Кроме того, в УЗ в очередной раз призвали пассажиров серьезно воспринимать ограничения и носить маски на вокзалах и в поездах. Просят максимально обезопасить себя, других пассажиров, а также работников железной дороги.
Красная зона в Украине
- Сейчас 6 областей Украины находятся в красной зоне: Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Ивано-Франковская, Житомирская и Киевская.
- Кроме того, Министерство здравоохранения отнесло к красной зоне еще и Сумскую область. Правда, пока местная комиссия ТЭБ и ЧС не согласовала введение ограничений.
- Более того, карантин усиливают в нескольких регионах вне красной зоны. Например, на Черкасщине, Харьковщине, в Николаеве и Хмельницком.
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