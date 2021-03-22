Правительство 22 марта разрешило местным властям самим решать, запрещать ли общественный транспорт в красной зоне карантина. Укрзализныця тоже будет ограничивать посадку и высадку пассажиров только по решению государственных или региональных комиссий.

Поэтому действующее расписание движения поездов остается неизменным. Никаких ограничений по посадке и высадке, например, в Киеве, не будет, пока нет решения комиссии.

Важно Правительство изменило правила работы общественного транспорта в красной зоне

Об изменениях сообщат заранее

Заявили, что автоматического транспортного локдауна не будет. Если изменения все же примут, Укрзализныця обещает заранее сообщить. В частности, относительно транспорта в Киеве КГГА должна решить 22 марта.

Кроме того, в УЗ в очередной раз призвали пассажиров серьезно воспринимать ограничения и носить маски на вокзалах и в поездах. Просят максимально обезопасить себя, других пассажиров, а также работников железной дороги.

Красная зона в Украине

Сейчас 6 областей Украины находятся в красной зоне: Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Ивано-Франковская, Житомирская и Киевская.

Кроме того, Министерство здравоохранения отнесло к красной зоне еще и Сумскую область. Правда, пока местная комиссия ТЭБ и ЧС не согласовала введение ограничений.

Более того, карантин усиливают в нескольких регионах вне красной зоны. Например, на Черкасщине, Харьковщине, в Николаеве и Хмельницком.



Зоны карантина в Украине / Инфографика 24 канала