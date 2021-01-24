В Украине – последний день локдауна: что будет дальше
В Украине 24 января продолжается последний день локдауна. Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом, правительство вводило жесткие карантинные ограничения на срок с 8 по 25 января.
Локдаун вводили именно в такие даты для того, чтобы уменьшить мобильность населения после праздников и прервать цепь заражения. Об этом сообщает 24 канал.
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Локдаун в Украине длится не более чем 2 недели. В это время действуют усиленнные ограничения:
- заведениям общественного питания запретили принимать посетителей внутри помещений;
- работа учебных заведений запрещена, открытыми могут быть только детские сады;
- торговые центры также не могут работать;
- салонам красоты позволили принимать клиентов только по предварительной записи;
- запрещены непродовольственные рынки и рождественские ярмарки;
- из массовых мероприятий можно проводить только профессиональные спортивные события без зрителей.
Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала
Кроме того, в Украине нельзя приобрести ряд товаров. В списке разрешенных продуктов есть: лекарства, продукты, средства связи, пресса, семена, ветеринарные средства и бытовая химия.
Что можно купить в Украине во время локдауна / Инфографика 24 канала
Протесты предпринимателей из-за локдауна
Решение о введении локдауна украинские предприниматели восприняли крайне негативно. ФЛП в разных городах выходили на акции протеста с требованием разрешить им работать.
Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что его город не будет выполнять решение правительства. По словам чиновника, ситуация с коронавирусом в Тернополе не является критической. Однако уже потом мэр отказался от своей идеи, а в городе все-таки ввели локдаун.
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