В Украине 24 января продолжается последний день локдауна. Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом, правительство вводило жесткие карантинные ограничения на срок с 8 по 25 января.

Локдаун вводили именно в такие даты для того, чтобы уменьшить мобильность населения после праздников и прервать цепь заражения. Об этом сообщает 24 канал.

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Локдаун в Украине длится не более чем 2 недели. В это время действуют усиленнные ограничения:

заведениям общественного питания запретили принимать посетителей внутри помещений;

работа учебных заведений запрещена, открытыми могут быть только детские сады;

торговые центры также не могут работать;

салонам красоты позволили принимать клиентов только по предварительной записи;

запрещены непродовольственные рынки и рождественские ярмарки;

из массовых мероприятий можно проводить только профессиональные спортивные события без зрителей.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Кроме того, в Украине нельзя приобрести ряд товаров. В списке разрешенных продуктов есть: лекарства, продукты, средства связи, пресса, семена, ветеринарные средства и бытовая химия.



Что можно купить в Украине во время локдауна / Инфографика 24 канала

Протесты предпринимателей из-за локдауна

Решение о введении локдауна украинские предприниматели восприняли крайне негативно. ФЛП в разных городах выходили на акции протеста с требованием разрешить им работать.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что его город не будет выполнять решение правительства. По словам чиновника, ситуация с коронавирусом в Тернополе не является критической. Однако уже потом мэр отказался от своей идеи, а в городе все-таки ввели локдаун.

Обратите внимание! С 25 января Украина возвращается к общенациональному карантину, во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны.