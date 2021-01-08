В Украине стартовал локдаун 8 января: что будет работать, а что будет запрещено
В Украине 8 января, начался локдаун. Он продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений. В частности, будет работать транспорт, продуктовые и аптеки. Однако работа развлекательных заведений будет запрещена.
Какими будут ограничения локдауна, читайте в материале 24 канала.
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Что отныне запрещено
- работа кафе, ресторанов и баров. Разрешена только доставка и работа на вынос.
- работа магазинов непродовольственных товаров – можно только доставлять.
- работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров. Учреждения могут работать только в случаях торговли продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,
- все учебные заведения находятся на каникулах, кроме детских садов,
- не будет развлекательных, спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Однако спортивные мероприятия можно проводить профессиональным командам, без зрителей.
- нельзя проводить рождественские ярмарки.
Какие еще ограничения действуют
- Государственные и коммунальные учреждения теперь работают дистанционно;
- работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу.
Что работает
- Общественный транспорт (с ограничениями оранжевой зоны),
- междугороднее и международное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение,
- продуктовые магазины,
- аптеки,
- банки,
- почта,
- гостиницы,
- салоны красоты и парикмахерские, но по предварительной записи и без ожидания внутри,
- техобслуживание и ремонт авто,
- автозаправки, но без зон питания.
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