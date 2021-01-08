В Украине 8 января, начался локдаун. Он продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений. В частности, будет работать транспорт, продуктовые и аптеки. Однако работа развлекательных заведений будет запрещена.

Какими будут ограничения локдауна, читайте в материале 24 канала. Кстати Польша изменила правила въезда с 28 декабря: что нужно знать украинцам Что отныне запрещено работа кафе, ресторанов и баров. Разрешена только доставка и работа на вынос.

работа магазинов непродовольственных товаров – можно только доставлять.

работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров. Учреждения могут работать только в случаях торговли продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,

все учебные заведения находятся на каникулах, кроме детских садов,

не будет развлекательных, спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Однако спортивные мероприятия можно проводить профессиональным командам, без зрителей.

нельзя проводить рождественские ярмарки. Какие еще ограничения действуют Государственные и коммунальные учреждения теперь работают дистанционно;

работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу. Что работает Общественный транспорт (с ограничениями оранжевой зоны),

междугороднее и международное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение,

продуктовые магазины,

аптеки,

банки,

почта,

гостиницы,

салоны красоты и парикмахерские, но по предварительной записи и без ожидания внутри,

техобслуживание и ремонт авто,

автозаправки, но без зон питания.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала