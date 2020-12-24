Кабинет Министров Украины решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19. Какие ограничения усилят, а какие вводят дополнительно – читайте в материале 24 канала.

Какими будут ограничения очередного локдауна в Украине и как они будут отличаться от запретов жесткого карантина, который действовал весной, читайте в материале 24 канала.

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Ограничения во время январского карантина:

запрет работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос,

запрет работы магазинов непродовольственных товаров – только на доставку,

запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово развлекательных центров, кроме случаев, когда там разрешена торговля только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,

все учебные заведения на каникулах, кроме детских садов,

запрет на развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия,

спортивные мероприятия запрещены, разрешено только профессиональным командам, но без зрителей,

запрещены рождественские ярмарки, установка рождественских елок в городах-разрешена, но без зон развлечений,

государственные и коммунальные учреждения перейдут на дистанционную работу,

работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу.

Что продолжит работать:

общественный транспорт с ограничениями оранжевой зоны,

продуктовые магазины,

аптеки,

банки,

почтовые операторы,

отели,

работа салонов красоты и парикмахерских – исключительно по предварительной записи и без ожидания внутри,

техническое обслуживание и ремонт авто,

работа АЗС, но без зон питания.

Дополнительные условия карантина:

действие карантина оранжевой зоны продлено до 28 февраля 2021 года, одновременно продлено и действие режима чрезвычайной ситуации,

в период карантина, кроме времени усиления ограничений между 8 и 24 января, заведениям питания разрешили работать до 23 часов, но все расчеты – до 22-х;

правительство сохранило за собой возможность ввести карантин в другое время, кроме 8 – 24 января, в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

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Как будут работать заведения на Новый год

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 7:00 утра. Соответствующее постановление правительство приняло 23 декабря. Хотя заведениям питания на Новый год позволяли работать только до 1:00.

Есть ли вероятность переноса локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун точно не перенесут, даже если заболеваемость коронавирус спадет.

Дело в том, что в конце января прогнозируют увеличение больных сезонным гриппом. Поэтому Степанов отметил, что жесткий карантин таки начнется 8 января.

Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19

– сказал министр.

Что входит в товары первой необходимости:

товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, горючее;

деятельность по предоставлению финансовых услуг, работа финансовых учреждений и работа по инкассации и перевозке валютных ценностей, работа операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, работа АЗС (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт авто, работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.



Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала