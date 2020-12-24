Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать
Кабинет Министров Украины решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19. Какие ограничения усилят, а какие вводят дополнительно – читайте в материале 24 канала.
Какими будут ограничения очередного локдауна в Украине и как они будут отличаться от запретов жесткого карантина, который действовал весной, читайте в материале 24 канала.
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Ограничения во время январского карантина:
- запрет работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос,
- запрет работы магазинов непродовольственных товаров – только на доставку,
- запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово развлекательных центров, кроме случаев, когда там разрешена торговля только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,
- все учебные заведения на каникулах, кроме детских садов,
- запрет на развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия,
- спортивные мероприятия запрещены, разрешено только профессиональным командам, но без зрителей,
- запрещены рождественские ярмарки, установка рождественских елок в городах-разрешена, но без зон развлечений,
- государственные и коммунальные учреждения перейдут на дистанционную работу,
- работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу.
Что продолжит работать:
- общественный транспорт с ограничениями оранжевой зоны,
- продуктовые магазины,
- аптеки,
- банки,
- почтовые операторы,
- отели,
- работа салонов красоты и парикмахерских – исключительно по предварительной записи и без ожидания внутри,
- техническое обслуживание и ремонт авто,
- работа АЗС, но без зон питания.
Дополнительные условия карантина:
- действие карантина оранжевой зоны продлено до 28 февраля 2021 года, одновременно продлено и действие режима чрезвычайной ситуации,
- в период карантина, кроме времени усиления ограничений между 8 и 24 января, заведениям питания разрешили работать до 23 часов, но все расчеты – до 22-х;
- правительство сохранило за собой возможность ввести карантин в другое время, кроме 8 – 24 января, в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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Как будут работать заведения на Новый год
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 7:00 утра. Соответствующее постановление правительство приняло 23 декабря. Хотя заведениям питания на Новый год позволяли работать только до 1:00.
Есть ли вероятность переноса локдауна
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун точно не перенесут, даже если заболеваемость коронавирус спадет.
Дело в том, что в конце января прогнозируют увеличение больных сезонным гриппом. Поэтому Степанов отметил, что жесткий карантин таки начнется 8 января.
Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19
– сказал министр.
Что входит в товары первой необходимости:
- товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, горючее;
деятельность по предоставлению финансовых услуг, работа финансовых учреждений и работа по инкассации и перевозке валютных ценностей, работа операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, работа АЗС (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт авто, работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Что такое локдаун?Это жесткая форма карантина, которая ограничивает свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, оказывающие основные услуги.
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