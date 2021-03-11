В Украине из-за пандемии COVID-19 уже дважды объявляли жесткий карантин. Сейчас ситуация с коронавирусом набирает угрожающие обороты. Могут ли в Украине продлить локдаун и когда его хотят объявить снова – читайте в материале 24 канала.

Как утверждают в украинском правительстве, Украина уже столкнулась с третьей волной коронавируса. Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил, что адаптивный карантин и цветные зоны могут достаточно не помочь.

Больше здесь На подходе – жесткий локдаун, – Шмыгаль

Украине следует быть готовой к третьему локдауну

Источник: 24 канал

Сейчас в красной зоне уже 4 области – Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая. Еще 9 и Киев – в оранжевой, что означает, что они лишь в шаге от того, чтобы попасть в "красный список".

Это означает, что на подходе может быть жесткий локдаун. Когда большинство областей будет в красной зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр обратился к людям с призывом быть сознательными. Конечно, большие надежды на вакцинацию, которая с 24 февраля уже стартовала в Украине. Однако, отмечают в правительстве, иммунизация – процесс длительный и может затянуться на 2 года.

При каких условиях в Украине могут ввести локдаун

Не исключено, что в Украину придет и 4, и 5 волны коронавируса.

В этом случае, несмотря на введение цветных зон, нагрузка на больницы может быть критической.

В правительстве пообещали о введении жесткого локдауна предупреждать заранее.

Важно! 17 февраля правительство продлило в Украине общенациональный карантин. Он продлится минимум до 30 апреля. Однако этот срок – не окончательный.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Могут ввести уже через недели, – экспертка ЮНИСЕФ

Источник: 24 канал

Тем временем медицинская экспертка ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова заявила в эфире одного из телеканалов, что третий локдаун в Украине вполне возможен – уже через считанные недели. Это произойдет в том случае, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

Я думаю, мы говорим о нескольких неделях. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун,

– сказала инфекционистка.

Спасти Украину от жестких ограничений может активная вакцинация. Однако для этого идти на прививку нужно всем, кто имеет такую возможность.

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Какими могут быть последствия третьего локдауна

Источник: 24 канал

Несмотря на то, что в третьем локдауне может нуждаться медицинская система, предприниматели такого удара могут не выдержать. Член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина рассказала, что во внедрении жесткого карантина должна быть логика. Следует, прежде всего, подумать о защитных механизмах для бизнеса.

Нужно использовать рычаги для поддержки бизнеса. Понимая, какая сегодня ситуация и для бизнеса, и для экономики, думаю, что это будет очень тяжело,

– заявила Стефанишина.

По мнению нардепа, сегодняшний рост заболеваемости вызвали "двойные стандарты ведения карантина". Самая большая проблема – это задержка со стартом и медленная вакцинация.

Что украинцы думают о локдауне? Согласно



Опрос проводили в течение 2 – 3 марта 2021 года на территории всех областей Украины, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса. В исследовании приняли участие 2500 совершеннолетних опрошенных. Метод опроса: CATI, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%. Согласно данным соцгруппы "Рейтинг" , 56% населения поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. В то же время 41% украинцев придерживаются противоположного мнения – они выступают против локдауна.Опрос проводили в течение 2 – 3 марта 2021 года на территории всех областей Украины, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса. В исследовании приняли участие 2500 совершеннолетних опрошенных. Метод опроса: CATI, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Что прогнозируют ученые

Источник: НАН Украины

В Национальной академии наук Украины предупреждают, что весенняя волна COVID-19 может иметь гораздо худшие последствия, чем осенняя. Ухудшение эпидемиологической ситуации будет до мая, а пик придется на начало апреля. Количество ежедневных новых случаев может приблизиться к 40 тысячам, а летальных – к тысяче.

Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, на этот момент следовало бы вакцинировать уже около 50 – 70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие,

– отметил сотрудник Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий.

Ученый призвал ввести в Украине строгий карантин, а также остановить работу общественного транспорта. В стране следует заняться сооружением временных мобильных госпиталей, как это делали в Ухане. Заметим, что один такой госпиталь – в Богородчанах, на Ивано-Франковщине, – уже работает.

Обратите внимание! Согласно исследованиям НАН, Ивано-Франковская область демонстрирует признаки прохождения пика заболеваемости коронавирусом. Несколько уменьшилось количество новых случаев и госпитализаций. Однако нагрузки на больницы это не касается, ситуация по-прежнему очень напряженная. Также наибольший рост летальных исходов – именно на Прикарпатье и Буковине.

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: СНБО