Шмыгаль назвал условие нового локдауна в Украине
Глава правительства прокомментировал слухи о вероятном введении нового локдауна. Отметил: такой вариант уже рассматривают.
Источник:24 канал
На днях в Украине начали активно обсуждать возможность нового строгого локдауна. Глава правительства Денис Шмыгаль на заседании Кабмина ответил, действительно ли такое возможно.
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Локдаун в Украине: комментарий Шмыгаля
Премьер-министр рассказал: новый локдаун будет, если в красной эпидемической зоне окажется большинство областей. Правительство действительно рассматривает такой вариант, однако сделает все, чтобы не допустить новых строгих ограничений.
Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены ввести новые ограничения,
– сказал глава Кабмина.
Спасти от введения нового локдауна может только соблюдение карантина и осторожность, по словам главы правительства. "Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемические меры и уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", – сказал Шмыгаль.
Что о новом локдауне говорили раньше
- О таком же условии полного локдауна во всей Украине недавно говорил министр Минздрава Максим Степанов. 15 марта он заявил, что в Украине могут ввести локдаун, если более 50% областей перейдут в красную карантинную зону.
- До этого вице-спикер Рады Елена Кондратюк предложила провести совместное заседание Совета и Кабмина или специальное заседание СНБО. Она считает, что вероятность нового локдауна очень высокая.
Правила действующего карантина / Инфографика 24 канала
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