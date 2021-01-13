Несмотря на то, что наш локдаун кажется элементарным непрофессионализмом и банальной ошибкой, на самом деле у неё есть научное обоснование, я бы даже сказал, медицинский диагноз.

И хотя написанное ниже кажется абсолютно очевидным, вспомните сколько раз вы попадали в такую ловушку. Но ладно мы, мы-то простые смертные. Но посмотрите как в эту историю раз за разом попадают политики и целые государства

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"Представьте себе, что вы потратили 100 долларов на билеты в Мичиган, чтобы на выходных покататься на лыжах. Еще через несколько недель вы собираетесь в точно такую же поездку в Висконсин, и билет стоит всего 50 долларов. Вам кажется, что поездка в Висконсин должна быть куда интереснее, чем в Мичиган. Вы кладете билеты в кошелек и внезапно понимаете, что обе поездки приходятся на одни и те же выходные. Уже слишком поздно для того, чтобы продать или вернуть ненужный билет. Вам придется самому выбрать одно из направлений. Итак, куда вы поедете?" Более половины участников признались, что выбрали бы дорогую поездку, хотя она и кажется им менее интересной.

Единственной (и неверной) причиной такого выбора была мысль о том, что, отправившись в более дешевую поездку, они потеряют деньги. Разумеется, никому не хочется признавать, что он сделал неправильный выбор, но если оставаться верным ему и дальше, то последующие потери могут оказаться куда выше изначальных.

"Признание ошибки – залог успеха," – Грег МакКеон "Эссенциализм"

Ошибка необратимых издержек (sunk-cost)

Продолжать вкладывать средства в безнадежный проект иррационально.

Например, Линдон Джонсон продолжал отправлять тысячи американских солдат во Вьетнам после того, как он определил, что положение безнадежно и что США не выиграют войну.

Джордж Буш продолжал утверждать, что еще тысячи солдат и миллиарды долларов должны быть потрачены на войну в Ираке, несмотря на то, что данные свидетельствовали не только о том, что война не может быть выиграна, но и то, что США не имеет понимания, что будет являться победой.

Эту ошибку также иногда называют "заблуждением Конкорда", после проекта финансирования сверхзвуковой транспортной авиации, совместно созданного правительствами Франции и Великобритании. Конкорд выглядел красиво и был безопасен, но его производство стоило очень дорого, и это было основной проблемой маркетинга. Существовало не так много заказов на самолет. Хотя было очевидно, что самолет не приносил никакой прибыли, Франция и Англия расширяли инвестиции на том основании, что они уже вложили много денег.

Авария рейса 4590 компании Air France 25 июля 2000 года, в которой погибло 113 человек, хотя и была вызвана несчастным случаем, а не конструктивными недостатками, положила конец всякой надежде на дальнейшее развитие Конкорда.

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Наш локдаун – типичные необратимые издержки. Несмотря на то, что с момента анонсирования локдауна эпидемиологическая картина улучшилась в три раза, правительство не решилось признать ошибку и отменить локдаун. Еще бы – он же уже объявлен. Теперь получили неэффективный, бесполезный локдаун и негативный общественный резонанс.

Источник: Facebook