Глава Минздрава подчеркнул, что в Украине не отменят усиленный карантин ранее 24 января. Более того, Максим Степанов выступает за его продление даже после официально установленных сроков.

Министр отметил, что карантин в Украине продлили до 28 февраля, а усиленный карантин до 24 января. Об этом Степанов сказал во время брифинга Минздрава, пишет 24 канал.

Важно Станет решающим ударом: в Кабмине начались споры касаемо идеи Степанова продолжить локдаун

По словам министра здравоохранения, Минздрав не принимал решений о досрочной отмене локдауна.

Никаких решений о прекращении этих ограничений раньше установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они, эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать,

– подчеркнул Степанов.

Более того, накануне Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Среди главных причин он выделил следующие:

январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей;

сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе.

Максим Степанов пояснил, что грипп передается так, как и коронавирус. И эту болезнь также можно предупредить прекращением контактирования между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

Максим Степанов ответил, нужно ли продолжать локдаун: смотрите видео

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек – это почти на тысячу больше, чем днем ранее. По состоянию на 13 января коронавирусом заболели более 1 миллиона 130 тысяч украинцев.

В течение суток в госпитализации нуждались 2 564 больных. Известно, что от осложнений умерли еще 195 пациентов. Выздоровели – 14 503 человека.

Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала