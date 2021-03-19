Сейчас действительно напряженная ситуация по COVID-19 и крупная вспышка заболеваемости. Но кто болеет? Далее читайте на украинском.

Чи впевнені ми, що імунітет після COVID-19 не стійкий? Правда, що Т-клітини та антитіла не здатні захистити нас від повторних заражень? Чому зараз такий спалах захворюваності?

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Проста математична задачка. Беремо всіх перехворілих (тільки офіційні дані. Вибачте, розуміємо, що реальні цифри набагато більші, але… ). Це 1 мільйон 244 тисячі 190 людей. Беремо кількість офіційно підтверджених повторних випадків – 1362 людини. Процент порахувати може і шестикласник. Виходить, немає ніякого масового зараження по другому колу. Отже, фактично, більшість перехворілих є наразі захищеними. Т-клітини та антитіла на місці й виконують свою функцію.

Чому захворюваність різко зросла?

Тоді навіщо лякати

Зараз дійсно напружена ситуація по COVID-19 та значний спалах захворюваності. Але хто хворіє? Ті, що не хворіли раніше. Однозначно. Відсоток повторних заражень – більше дізнавайтесь тут. Будь-які твердження щодо масових повторних заражень не мають під собою ні наукового, ні фактичного підґрунтя.

Питання, яке всіх бентежить: чому зараз відбувся спалах

Відповісти складно. Не все зрозуміло. Є різні версії, наприклад:

1. Сезонність. Відсутність морозу, сприятливий кліматичний фон для розповсюдження вірусу, зимовий авітаміноз та природне послаблення нашого імунітету.

2. Новий штам на території України.

Перша версія має певну рацію, але багато чого не сходиться. Ще не було значного потепління, дощів. Зараження переважно відбувається в закритих приміщеннях при близькому контакті. Не буває такого масового різкого зниження імунітету.

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Чому ж різко почали хворіти ті, хто тримався і не хворіли цілий рік

Друга версія, трохи більше схожа на правду. Спалах, як і рік тому, розпочався на прикордонних територіях (Закарпаття, Івано-Франківська обл.). Щось дуже нав'язується думка про кордон… Точніше його перетин іноземцями чи нашими громадянами з порушенням обсервації. Чи не збіг, що саме в Європі вирував та вирує новий штам?