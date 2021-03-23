Локдаун в Одессе: как будет работать общественный транспорт
С полуночи 23 марта в Одессе вводятся ограничения красной зоны карантина. Общественный транспорт города будет курсировать. Однако ввели новые ограничения по количеству пассажиров.
Источник:Горсовет Одессы
Решение об этом было принято на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций. Оно состоялось 20 марта.
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Как будет работать общественный транспорт
Комиссия разрешила работу маршруток, трамваев и троллейбусов. Однако работа транспорта возможна только при условии, что численность пассажиров не будет превышать количество мест для сидения.
Также остается обязательным масочный режим. В горсовете напомнили, что тех, кто его нарушает будут штрафовать.
Видео о работе общественного транспорта горсовета Одессы
Какие еще ограничения действуют в городе
В регионе запрещена работа развлекательных заведений, торговых центров и спортзалов. Также там не смогут работать непродовольственные рынки. Будет разрешено работать продуктовым магазинам, АЗС, зоомагазинам и почте.
Видео о красной зоне карантина Одесского горсовета
Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области
- За сутки 22 марта в Одесской области обнаружили 1 626 случаев инфицирования коронавирусом.
- С начала пандемии в Одесской области коронавирусом заразились 99 371 человек. Сейчас болеют 15 846 человек.
- К сожалению, в области в целом от COVID-19 умерли 1 626 человек.
- В горсовете Одессы сообщили, что наблюдается тенденция к росту числа пациентов с тяжелым течением болезни. Сейчас в больницах города находятся 353 больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Из них 102 пациента на кислородной поддержке.
Информация по официальной статистике СНБО
Зонирование карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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