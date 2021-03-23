С полуночи 23 марта в Одессе вводятся ограничения красной зоны карантина. Общественный транспорт города будет курсировать. Однако ввели новые ограничения по количеству пассажиров.

Решение об этом было принято на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций. Оно состоялось 20 марта.

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Как будет работать общественный транспорт

Комиссия разрешила работу маршруток, трамваев и троллейбусов. Однако работа транспорта возможна только при условии, что численность пассажиров не будет превышать количество мест для сидения.

Также остается обязательным масочный режим. В горсовете напомнили, что тех, кто его нарушает будут штрафовать.

Видео о работе общественного транспорта горсовета Одессы

Какие еще ограничения действуют в городе В регионе запрещена работа развлекательных заведений, торговых центров и спортзалов. Также там не смогут работать непродовольственные рынки. Будет разрешено работать продуктовым магазинам, АЗС, зоомагазинам и почте. Видео о красной зоне карантина Одесского горсовета