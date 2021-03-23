З опівночі 23 березня в Одесі вводяться обмеження червоної зони карантину. Громадський транспорт міста буде курсувати. Однак ввели нові обмеження щодо кількості пасажирів.

Рішення про це ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій. Воно відбулося 20 березня.

Важливо Одещина перейшла в червону зону: що там заборонено

Як буде працювати громадський транспорт

Комісія дозволила роботу маршруток, трамваїв і тролейбусів. Однак перевезення транспорту можливе тільки за умови, що чисельність пасажирів не буде перевищувати кількість місць для сидіння.

Також залишається обов'язковим масковий режим. У міськраді нагадали, що тих, хто його порушує будуть штрафувати.

Відео про роботу громадського транспорту міськради Одеси

Які ще обмеження діють в місті

У регіоні заборонена робота розважальних закладів, торгових центрів і спортзалів. Також там не зможуть працювати непродовольчі ринки. Буде дозволено працювати продуктовим магазинам, АЗС, зоомагазинам та пошті.

Відео про червону зону карантину Одеської міськради