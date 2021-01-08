Строительный магазин "Эпицентр" в Киеве нашел схему, как обойти постановление правительства и работать во время локдауна. Покупатели могут приобрести любые товары.

Какую "лазейку" придумал "Эпицентр"

Сотрудники магазина на входе предупреждают покупателей, что товары, которые не входят в перечень первой необходимости, нужно оформить через онлайн-заказ, сообщает "РБК-Украина".

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Поэтому посетители могут приобрести в "Эпицентре" что угодно. За разрешенный товар нужно просто заплатить на кассе, а другой – оформить через работников онлайн и приобрести.

На фото, опубликованных в сети, видно, что в одном из магазинов "Эпицентра" уже образовалась очередь из людей.

Обратите внимание! Правительство ввело с 8 по 24 января локдаун в Украине. В магазинах разрешили продавать только товары первой необходимости, то есть продукты, лекарства, корма для животных и тому подобное. Подробнее – читайте здесь.

"Эпицентр" в Киеве работает несмотря на локдаун / Фото "РБК-Украина" и PavlovskiNews:



Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала