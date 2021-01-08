Локдаун не для "Эпицентра": магазин придумал "лазейку", как продавать все товары – фото
Строительный магазин "Эпицентр" в Киеве нашел схему, как обойти постановление правительства и работать во время локдауна. Покупатели могут приобрести любые товары.
Какую "лазейку" придумал "Эпицентр"
Сотрудники магазина на входе предупреждают покупателей, что товары, которые не входят в перечень первой необходимости, нужно оформить через онлайн-заказ, сообщает "РБК-Украина".
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Поэтому посетители могут приобрести в "Эпицентре" что угодно. За разрешенный товар нужно просто заплатить на кассе, а другой – оформить через работников онлайн и приобрести.
На фото, опубликованных в сети, видно, что в одном из магазинов "Эпицентра" уже образовалась очередь из людей.
"Эпицентр" в Киеве работает несмотря на локдаун / Фото "РБК-Украина" и PavlovskiNews:
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