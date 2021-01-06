Перед приближением локдауна, который в Украине должен начаться с 8 января, все чаще говорят о его возможной отсрочке или вовсе отмене. И Министерство здравоохранения выступает против такого сценария.

О том, что Минздрав выступает против любых изменений, связанных с планируемым усилением карантина, его глава Максим Степанов рассказал во время ежедневного брифинга, сообщает 24 канал.

К слову В Киеве из-за локдауна планируют уже закрыть все новогодние локации

Хочу напомнить, что у нас ежедневно фиксируются около 5 – 7 тысяч новых случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что людей заранее предупреждали о том, что карантин усилят, поэтому бизнес должен быть готов к этому.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу медицинскую систему", – рассказал Максим Степанов.

Слухи о локдауне: