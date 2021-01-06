Отмена или отсрочка локдауна: МЗ категорически против
Перед приближением локдауна, который в Украине должен начаться с 8 января, все чаще говорят о его возможной отсрочке или вовсе отмене. И Министерство здравоохранения выступает против такого сценария.
О том, что Минздрав выступает против любых изменений, связанных с планируемым усилением карантина, его глава Максим Степанов рассказал во время ежедневного брифинга, сообщает 24 канал.
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Хочу напомнить, что у нас ежедневно фиксируются около 5 – 7 тысяч новых случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек,
– подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что людей заранее предупреждали о том, что карантин усилят, поэтому бизнес должен быть готов к этому.
"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу медицинскую систему", – рассказал Максим Степанов.
Слухи о локдауне:
- С приближением локдауна, который запланирован на 8 – 24 января, все чаще различные СМИ и анонимные источники рассказывают о его возможном переносе или отмене.
- Основанием для этого якобы является сокращение количества новых случаев коронавируса, если сравнивать с началом декабря, когда одобряли решение.
- Еще одной причиной называли сезонную эпидемию гриппа, которая наступает в конце января. Мол, целесообразнее именно тогда и усиливать ограничения.
- Впрочем, официально никто этих слухов так и не подтвердил. Поэтому все идет к тому, что с 8 января в Украине будет усиление карантина.
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