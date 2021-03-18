В Киеве от 20 марта вводят более строгие карантинные ограничения. Из-за этого есть вероятность, что сессии Верховной Рады будут отменены.

Как сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, руководители политсил в парламенте уже договорились не проводить пленарных заседаний. Окончательное решение будут принимать 19 марта.

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Рада без пленарных заседаний

Из-за локдауна в столице отменят очередные пленарные заседания в парламенте. Однако работа в комитетах и в регионах будет продолжаться. Об изменениях в календарном плане пока есть только устные переговоры. Голосовать за это решение депутаты должны в пятницу.

При этом важно до конца этой пленарной недели закончить рассмотрение поправок к законопроекту №2194 (относительно земельного рынка-24 канал),

– рассказал в комментарии "РБК-Украина" Железняк.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко тем временем отметил, что в Раде отменят пленарные сессии с 29 марта по 2 апреля.

Локдаун может и не повлиять на работу Рады

Сейчас есть и противоположные комментарии от нардепов: мол, Киевский локдаун не повлияет на пленарные заседания Рады.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент сейчас не может изменить режим работы. Он отметил, что сейчас работа Рады заблокирована из-за рассмотрения правок в законопроекты относительно земельного рынка.

О том, что Рада доработает последний день 19 марта – ранее сообщала и нардеп Ирина Верещук. Однако она отмечала: это из-за того, что следующая неделя – работа в регионах, а не из-за локдауна.

Как пишет Интерфакс-Украина, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий отметил: не видит оснований для остановки работы Верховной Рады из-за карантина в Киеве.

Из-за того, что сегодня надо принимать ряд очень важных законопроектов... я думаю, что Рада не будет закрываться, я не вижу оснований, чтобы Рада закрылась,

– сказал Радуцкий.

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