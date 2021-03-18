В Киеве и Львове местные власти ввели локдаун из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В Укрзализныце сообщили, что движение поездов через города не будут ограничивать, ведь официально и Львов, и Киев – пока оранжевые.

Из-за введения жесткого карантина в Киеве и Львове ограничивать железнодорожное движение дальнего следования через города не будут. Запрет высадки и посадки пассажиров возможен только при специальном указании Минздрава.

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Пока ограничения на продажу билетов и посадку и высадку пассажиров действуют в красной зоне:

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область.

В Киеве и Львове локдаун ввела местная власть

Отметим, в столице локдаун ввели с 20 марта. Продлится жесткий карантин 3 недели – до 9 апреля. В Киеве заведения общественного питания будут работать только на вынос. Парикмахерские, салоны красоты, фитнес залы – по предварительной записи. Запрещена работа учреждений культуры, ТРЦ, проведение массовых мероприятий. Школы после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Львов пойдет на локдаун с 19 марта. Продолжатся ограничения до 28 марта. Будет работать транспорт, детские сады и продуктовые магазины.