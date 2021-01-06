С 8 января 2021 года в Украине значительно усилят карантинные ограничения и запретят работу спортзалов, непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов. Маркеты и крупные торговые сети смогут продавать только товары первой необходимости, а вот все остальные товары можно будет заказать адресной доставкой. Такое решение правительства вызвало немало возмущений со стороны бизнеса и населения.

Сайт 24 канала рассказывает, целесообразен ли такой запрет, как он будет действовать и как бизнес вообще переживет январский локдаун.

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Целесообразны ли такие запреты и к чему они приведут

Такое решение правительства вызвало немало возмущений со стороны бизнеса и населения. Эксперты говорят о том, что ограничения нелогичны и лишь нарушают права потребителей.

Юрий Будилов, эксперт управления стратегическим маркетингом и основатель агентства "Маркетолог#2", отмечает, что логика действий правительства в отношении новых запретов действительно удивляет. Понять, кто и какими руководствовался критериями для "категоризации" товаров, тоже остается загадкой.

Более интересным является вопрос о том, каким образом новые запреты повлияют на снижение динамики распространения каких-либо заболеваний. Например, когда потребитель покупает молоко или хлеб – болезни отступают. Но, если в том же магазине купить стиральный порошок – все, опасность неизбежна?

– говорит Будилов.

Он добавил, что все прекрасно помнят конфликты между правительством и некоторыми торговыми сетями при предыдущих ограничениях. Так, некоторые торговые сети и отдельные магазины, прикрываясь наличием продуктов в ассортименте, открыто вели свою деятельность. Вероятно, новые запреты нужны для того, чтобы у этих сетей не осталось шанса продолжать деятельность в прежнем формате.

С точки зрения потребителей – конечно же, останутся недовольные. Те, кто не читает новости и своевременно не закупит все необходимое для домашнего быта и комфорта. Что же касается бизнеса и объемов сбыта указанной в списке продукции – двухнедельные колебания вряд ли повлияют на сбыт: то, что не будет продано в локдаун, потребитель наверстает сразу же после его окончания,

– говорит Будилов.

Анастасия Гурская, адвокат, управляющая адвокатским бюро "Анастасии Гурской" говорит, что такой запрет нецелесообразен, поскольку фактически произойдет не только ограничение прав потребителей, но также закрытие специализированных магазинов, ограничение доступа потребителей к части товаров на торговых площадях (закрытие отдельных отделов или запрещение продажи товаров на кассе), фактическое ограничение предпринимательской деятельности.

Указанные запреты также нанесут существенные убытки для бизнеса и для населения. Закрытие специализированных магазинов снизит их рентабельность и увеличит количество временно незанятого населения, поскольку "запрещенным" категориям бизнеса нецелесообразно держать большой штат и компенсация в 8 000 гривен, которую предлагает государство, не покрывает всех расходов и потребностей.

Также нецелесообразно будет нести расходы на приобретение определенной категории услуг, которые направлены на развитие бизнеса, аренду помещений и тому подобное. Январь всегда является тяжелым месяцем для бизнес-активности, но ограничения могут привести вообще к отсутствию прибыли отдельных категорий бизнеса и соответственно повлиять на социально-экономическое состояние временно незанятого населения и поступления в бюджет,

– отметила Гурская.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Вибір", объясняет, что можно говорить о целесообразности тех или иных запретов, когда знаешь об их цели, но в этом случае цель неизвестна, ведь официальные запреты не коррелируются с заявленными целями. Например, закрытие торговли непродовольственными товарами (кроме указанных в постановлении). Речь идет о прерывании цепочки заражений, но ведь люди все равно пойдут в магазины за продовольственными товарами.

В супермаркетах будет запрещено торговать отдельными видами непродовольственных товаров. Смысл? Если покупатель идет в магазин за курицей, он заодно купит и средство для мытья посуды. Проведет больше времени в торговом зале? Да. Но увеличение времени мизерное. В отношении товаров не первой необходимости – это очевидное нарушение прав граждан вообще – когда кто-то, а не я, решает, что для меня первая необходимость, а что – нет,

– говорит Брудницкая.

Виктор Таран, политический эксперт, основатель Центра "Эйдос", говорит, что такие инициативы несут больше угроз бизнесу и гражданам, чем противодействуют эпидемии, ведь начнут закрываться магазины, а жители малых городов и сел вообще не смогут купить необходимые товары.

Начиная с 8 числа украинцы будут лишены возможности купить крайне необходимые товары для ежедневного потребления. Например, те же батарейки для пульсоксиметров, памперсы – будет купить проблематично, сигареты – реально не понимаю что должны делать курильщики,

– говорит Таран.



Правительство разрешило продавать только товары первой необходимости / Фото Unsplash

Как локдаун повлияет на бизнес

Очередные ограничения будут новым ударом для бизнеса. Лилия Брудницкая говорит, что для бизнеса мучительны не столько безосновательные ограничения, даже не их продолжительность, сколько общая неопределенность. Никто не гарантирует, что правительство не продлит карантин и эти ограничения до июня.

Представьте среднего предпринимателя, которому нужно планировать заранее: закупки, поставки клиентам, расчеты. Он не способен на сегодня спланировать ничего, но должен платить по счетам,

– говорит Брудницкая.

Юрий Будилов добавляет, что уже более 8 месяцев украинский бизнес был насильно вовлечен в цифровизацию – когда предприниматели стали искать возможности сбыта продукции с помощью инструментов в сети интернет. И если до весны 2019 эта динамика носила скорее добровольный характер, то после стала принудительной. Хочешь продавать – действуй.

Переход на принудительные продажи в онлайн на такой короткий период времени (две недели) – это всего лишь очередной эксперимент для бизнеса, не более. Предприниматели знали о грядущем закрытии за месяц до его введения и здесь действует обычный закон выживания: кто подготовился, тот победит,

– пояснил Будилов.

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Что произошло

В постановлении Кабинета Министров от 9 декабря говорится о введении новых карантинных ограничений с 8 по 24 января.

Так, с 8 января будет разрешена торговля исключительно продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время локдауна не соответствует действительности и обнародовал список товаров, которые можно будет купить с 8 января.

Среди них:

продукты питания,

лекарственные средства,

изделия медицинского назначения,

средства гигиены,

средства связи,

ветеринарные препараты,

корма,

семена,

средства для защиты растений.

По словам Степанова, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет купить, то исходило из того, что карантинные ограничения будут в Украине лишь 16 дней.

После волны возмущений 5 января на заседании Кабинет Министров расширил этот перечень еще двумя позициями, разрешив продавать бытовую химию и прессу.

А вот торговая деятельность с другими группами товаров может происходить только при осуществлении адресной доставки заказов.