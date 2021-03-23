Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Ряд городов попали в красную зону. Киев и Львовская оказались одновременно в красной зоне и под ограничениями локдауна. Как такое возможно – читайте дальше.

О разнице между локдауном и красной зоной читайте в материале 24 канала.

К теме Степанов рассказал, будет ли в Украине полный локдаун

Кто вводит

Красную зону

Рекомендует ввести Министерство здравоохранения. Официально ее вводит Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. То есть решение идет "сверху".

Локдаун

Могут ввести местные власти. Жесткие ограничения устанавливают для того, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью и избежать красной зоны.

Когда отменяют

Красная зона

Могут отменить только тогда, когда все критерии заболеваемости COVID-19 в регионе стабилизировались. То есть они должны быть в пределах нормы в течение по меньшей мере 5 дней.

Критерии для ослабления карантина:

Загруженность коек не превышает 65%;

количество тестирований методом ПЦР в течение 7 дней на 100 тысяч населения составляет не менее 300;

количество госпитализаций за 7 дней в 100 тысяч населения не превышает 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 не более 20%;

рост госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом не превышает 50%.

Локдаун

Отменяют исключительно по решению местных властей.

Читайте также Нужен ли ПЦР-тест: правительство ужесточило правила въезда в Украину

Какие действуют ограничения

Красная зона

Заведения общественного питания могут работать только на доставку и вынос.

Запрещена работа торговых центров, развлекательных заведений, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Учреждения культуры не могут принимать.

Массовые мероприятия запрещены.

Можно проводить спортивные мероприятия, однако без зрителей.

Деятельность непродовольственных рынков запрещена.

Нельзя проводить обучение для учащихся 5 – 11 классов в школе.



Главное про адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу

Локдаун

Местные власти могут самостоятельно решать, какие именно ограничения вводить.

Справка. Красная зона не отменяет локдаун. Ограничение только дополняют друг друга.

Где уже действуют ограничения

Красная зона

Одесская область,

Киев и Киевская область,

Сумская область,

Житомирская область,

Львовская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область.

Локдаун

Киев,

Николаев,

Львовщина и Львов,

частично на Полтавщине,

Прикарпатье.

Рекомендуем Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин