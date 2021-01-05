В партии "Голос" выступили с требованием к правительству отменить запрет на продажу непродовольственных товаров в период локдауна (8 – 24 января). В политсиле назвали этот запрет необоснованным и очередным проявлением интеллектуальной слабости чиновников.

Подробнее о заявлении "Голоса" о запрете непродовольственных товаров

В партии заявили, что чиновники прежде всего должны увеличить количество тестирований и оказать реальную оценку распространения коронавирус. А "не издеваться над людьми, позволяя им купить в супермаркете продукты питания, но запрещая взять с соседней полки этого же магазина стиральный порошок или батарейки". Соответствующее заявление появилось на сайте "Голоса".

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Несомненно, официальный запрет на приобретение электрических лампочек, посуды, белья, зажигалок и других непродовольственных товаров люди проигнорируют, поскольку он лишен здравого смысла,

– подчеркнула глава политсилы Кира Рудик.

По ее словам, такой запрет будет иметь лишь один эффект – рост теневой торговли и убытки для государственного бюджета.

"В случае подтверждения нынешней тенденции к уменьшению заболеваемости целесообразно рассмотреть внеплановое послабление или полную отмену карантинных ограничений", – добавил парламентарий.

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Какие товары нельзя будет приобрести во время локдауна – только адресная доставка

Одежда и обувь;

посуда;

мебель;

текстильные изделия;

техника;

ювелирные изделия;

парфюмерия (отличная от средств гигиены);

строительные материалы;

сантехническое оборудование;

очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.

Чем магазины могут торговать во время локдауна

Продуктами питания;

лекарственными средствами;

изделиями медицинского назначения;

средствами гигиены;

средствами связи;

ветеринарными препаратами;

кормами для животных;

семенами;

средствами для защиты растений.

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