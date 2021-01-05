Локдаун в Украине: "Голос" требует от Кабмина отменить запрет на продажу некоторых товаров
В партии "Голос" выступили с требованием к правительству отменить запрет на продажу непродовольственных товаров в период локдауна (8 – 24 января). В политсиле назвали этот запрет необоснованным и очередным проявлением интеллектуальной слабости чиновников.
Подробнее о заявлении "Голоса" о запрете непродовольственных товаров
В партии заявили, что чиновники прежде всего должны увеличить количество тестирований и оказать реальную оценку распространения коронавирус. А "не издеваться над людьми, позволяя им купить в супермаркете продукты питания, но запрещая взять с соседней полки этого же магазина стиральный порошок или батарейки". Соответствующее заявление появилось на сайте "Голоса".
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Несомненно, официальный запрет на приобретение электрических лампочек, посуды, белья, зажигалок и других непродовольственных товаров люди проигнорируют, поскольку он лишен здравого смысла,
– подчеркнула глава политсилы Кира Рудик.
По ее словам, такой запрет будет иметь лишь один эффект – рост теневой торговли и убытки для государственного бюджета.
"В случае подтверждения нынешней тенденции к уменьшению заболеваемости целесообразно рассмотреть внеплановое послабление или полную отмену карантинных ограничений", – добавил парламентарий.
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Какие товары нельзя будет приобрести во время локдауна – только адресная доставка
- Одежда и обувь;
- посуда;
- мебель;
- текстильные изделия;
- техника;
- ювелирные изделия;
- парфюмерия (отличная от средств гигиены);
- строительные материалы;
- сантехническое оборудование;
- очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.
Чем магазины могут торговать во время локдауна
- Продуктами питания;
- лекарственными средствами;
- изделиями медицинского назначения;
- средствами гигиены;
- средствами связи;
- ветеринарными препаратами;
- кормами для животных;
- семенами;
- средствами для защиты растений.
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