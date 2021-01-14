Теперь бизнес будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов. Впрочем, предприниматели и так страдают от жестких ограничений. А локдаун напрямую влияет на экономику.

Кроме этого, он негативно повлияет и на здоровье людей. Такое мнение высказал член Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса в эфире 24 канала.

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По его словам, отношение бизнеса к локдауну очевидно, поскольку заведения общественного питания очень пострадали. Они многим жертвуют.

На взгляд бизнеса, ситуация заключается в том, что локадаун в том виде, который есть сейчас, "добивает" экономику еще больше, а за тем и здоровья людей,

– сказал эксперт.

Он пояснил, что экономика очень тесно связана со здоровьем, поскольку люди, находясь постоянно дома, могут чувствовать себя плохо психологически. По его мнению, люди будут болеть коронавирусом не потому, что пойдут в ресторан, а от встреч с гостями и друзьями дома или в общественном транспорте.

"На мой взгляд, те меры, которые правительство приняло, чтобы продлить карантин – это слишком", – убежден Александр Громыко.

О штрафах

Опубликовали закон, который вводит штрафы для представителей бизнеса за допуск лиц в заведения без средств индивидуальной защиты. Действовать он начнет с 14 января. Член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса поддерживает такое решение.

"Мы за штрафы, но не в таком размере. И за то, чтобы их реально применяли, поскольку по городу есть скопление людей и много находятся без масок", – добавил предприниматель.

Больше о штрафах за допуск лиц без масок – читайте в нашем материале.



Какие штрафы предусмотрены за отсутствие масок / инфографика 24 канала

Смотрите видео разговора с Александром Громыко: