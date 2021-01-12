В мире ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Повторно локдаун в Украине ввели с 8 по 24 января. Пока неизвестно, будут ли продолжать его в дальнейшем.

Локдаун в Украине ввели с 8 по 24 января, сообщает 24 канал.

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Усиленный карантин в Украине

Во время локдауна в Украине действуют жесткие ограничения. Однако, в отличие от весеннего карантина, работает транспорт, детские сады и нет запрета на прогулки в парках.

Что запрещено

работа учреждений образования, кроме детсадов;

заведений питания и развлечений. Работать могут только заведения, готовящие еду на вынос;

торговых центров;

салонов красоты (только по предварительной записи и без очереди внутри), учреждений культуры, фитнес-центров, бассейнов;

непродовольственных рынков и рождественских ярмарок;

проведение массовых мероприятий. Разрешили только профессиональные спортивные события без зрителей.



Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала

Кроме того, в Украине разрешили продавать только товары первой необходимости:

продукты питания;

лекарства;

изделия медицинского назначения и средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные средства и корма;

бытовая химия;

пресса;

семена и средства для защиты растений.

Остальные товары можно купить онлайн. Кстати, именно эти ограничения вызвали возмущение в обществе. Украинцы не понимали, почему в магазинах запретили продажу таких товаров как носки, батарейки и книги.



Список товаров для продажи во время локдауна / Инфографика 24 канала

Что такое локдаун? Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение в самой стране и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.



Локдаун может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие учебных заведений, заведений общественного питания и развлечений и тому подобное.

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Сколько продлится локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство вводило локдаун, рассчитывая, что он продлится 16 дней. По словам главы Минздрава, именно столько времени нужно, чтобы прервать волну увеличения больных коронавирусом.

Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов до весны, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом и чтобы выдержала наша медицинская система,

– подчеркнул Степанов.

Поэтому о продолжении локдауна пока не говорят. Однако канатнтин оранжевой зоны продлили до 28 февраля.

Нужен ли локдаун: что говорят специалисты

Эксперты прогнозировали, что вряд ли после рождественских праздников коронавирус пойдет на спад. Например, эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что после праздников люди наоборот могут собраться вместе, что и увеличит заболеваемость.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге говорит, что полный локдаун можно не вводить при условии, если все граждане добросовестно соблюдают масочный режим.

Я придерживаюсь позиции, что локдауны – это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет,

– пояснил Клюге.

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Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отмечал, что школы, учреждения торговли, транспорт, гостиницы и большинство бизнесов при этом закрывать нет необходимости.

Что в Европе?

Повторный локдаун в Европе вводили все больше стран, в частности, в новогоднюю ночь. Это обусловлено и появлением нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. К примеру, ввести частичные ограничения уже решились такие страны:

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

Большинство усилили карантинные меры на месяц. Карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной, впрочем достаточно строгими.

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Так, в вышеперечисленных странах ограничили работу ресторанов, баров, развлекательных заведений и магазинов. В общественных местах запретили собираться в компаниях более 10 человек.

Не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов в нескольких странах перевели на "дистанционку". В Греции даже ввели комендантский ночной час.

На новые запреты граждане часто реагируют протестами.



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