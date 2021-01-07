С 8 до 24 января правительство вводит усиленные карантинные ограничения. И хотя на этот раз не такие жесткие, как весной 2020 года, но психологи все же советуют составить предварительный план действий, чтобы получить от такого вынужденного отпуска максимальную пользу.

Чем заняться во время карантина – читайте в материале 24 канала.

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Займите тем, на что давно не хватало времени

"Пусть это будут какие-то настольные игры, видеоконференции с друзьями. Возможно пришло время для творчества, как вариант. Если вы давно хотели научиться рисовать, а у вас не хватало времени", – посоветовала психотерапев Наталья Ремесник.



Локдаун – хорошее время для творчества / Фото Anna Shvets, Pexels

"Отдыхайте" друг от друга

Впрочем надо еще и учесть специфику работы дома, особенно, если это большая семья. Ведь прошлый локдаун поссорил многих родственников из-за банального недопонимания.

"Давать возможность человеку время побыть самому с собой, потому что в обычное время каждый из нас идет или на работу, или в школу, или еще куда-то. И в любом случае вот это время, скажем так, отдохнуть друг от друга и переключиться у нас обычно есть", – объяснила Ремесник.



Дайте человеку время побыть наедине / Фото Artem Podrez, Pexels

Контролируйте сон и занимайтесь спортом

Фитнес-тренер Сергей Пуцов рассказал, что во время работы дома или вынужденного простоя из-за локдауна сбивается режим дня человека. Тогда человек начинает больше есть, поздно ложиться спать и меньше двигаться, что может негативно отразиться на здоровье. Поэтому тренер советует контролировать свой сон и делать легкие упражнения.



Делайте легкие упражнения во время карантина / Фото Cottonbr, Pexels

Также в свободное время необходимо выходить на прогулку. Это одновременно позволит размять мышцы, а с другой стороны, говорят психологи, не даст впасть в депрессию.

"Это такое время для хорошей саморефлексии, переоценки своих ценностей. Туда ли я иду? А чего я хочу в этой жизни? А как я могу этого достичь, может все же что-то изменить?", – сказала психотерапевт.



Новые ограничения карантина 2021 / Инфографика 24 канала