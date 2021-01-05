В Украине вводят локдаун с 8 по 24 января. То есть будут действовать жесткие карантинные ограничения. Они, в частности, предусматривают запрет на продажу некоторых видов товаров. Какие именно – читайте в материале 24 канала.

Решение об окончательном перечне товаров, которыми можно будет торговать во время локдауна и которыми нельзя, правительство приняло на заседании 5 января. Об этом сообщает 24 канал.

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Товары которые нельзя будет приобрести во время локдауна – только адресная доставка

одежда и обувь;

посуда;

мебель;

текстильные изделия;

техника;

ювелирные изделия;

парфюмерия (отличающаяся от средств гигиены)

строительные материалы;

сантехническое оборудование;

очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.

Чем магазины могут торговать во время локдауна

продуктами питания;

лекарственными средствами;

изделиями медицинского назначения;

средствами гигиены

средствами связи;

ветеринарными препаратами

кормами для животных;

семенами;

средствами для защиты растений;

бытовой химией;

печатной прессой.

Последние два пункта – бытовую химию и печатную прессу – решили добавить в список в день голосования. Инцициатором был министр здравоохранения Максим Степанов,

Ранее глава Минздрава подчеркивал, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин будет держаться в Украине только 16 дней. По его словам, это время необходимо, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19 и чтобы потом уже не вводить никаких локдаунов до весны.

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