Локдаун 2021 в Украине: какие товары нельзя будет купить в магазинах
В Украине вводят локдаун с 8 по 24 января. То есть будут действовать жесткие карантинные ограничения. Они, в частности, предусматривают запрет на продажу некоторых видов товаров. Какие именно – читайте в материале 24 канала.
Решение об окончательном перечне товаров, которыми можно будет торговать во время локдауна и которыми нельзя, правительство приняло на заседании 5 января. Об этом сообщает 24 канал.
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Товары которые нельзя будет приобрести во время локдауна – только адресная доставка
- одежда и обувь;
- посуда;
- мебель;
- текстильные изделия;
- техника;
- ювелирные изделия;
- парфюмерия (отличающаяся от средств гигиены)
- строительные материалы;
- сантехническое оборудование;
- очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.
Чем магазины могут торговать во время локдауна
- продуктами питания;
- лекарственными средствами;
- изделиями медицинского назначения;
- средствами гигиены
- средствами связи;
- ветеринарными препаратами
- кормами для животных;
- семенами;
- средствами для защиты растений;
- бытовой химией;
- печатной прессой.
Последние два пункта – бытовую химию и печатную прессу – решили добавить в список в день голосования. Инцициатором был министр здравоохранения Максим Степанов,
Ранее глава Минздрава подчеркивал, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин будет держаться в Украине только 16 дней. По его словам, это время необходимо, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19 и чтобы потом уже не вводить никаких локдаунов до весны.
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