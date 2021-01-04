Согласно решению Кабинета Министров, в период 8 – 24 января 2021 года в Украине будет действовать усиление карантинных ограничений. За несколько дней до усиления карантина начали появляться слухи, что его могут отсрочить или вовсе отменить, но официальных подтверждений этому пока нет.

О том, к чему готовиться и стоит ли ожидать усиления карантина в январе 2021 года, расскажет 24 канал.

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Слухи о переносе локдауна

В анонимных телеграм-каналах за несколько дней начала появляться информация, будто локдаун могут отменить. Они ссылаются якобы на собственные источники в Офисе Президента Украины.

Для отсрочки локдауна, мол, есть две причины – низкая заболеваемость коронавирусом последнее время, а также сезонная эпидемия гриппа, которая традиционно набирает обороты во второй половине января.

Телеграм-каналы утверждают, что во власти хотят дотерпеть с усилением ограничений до третьей волны, ведь двух подряд локдаунов экономика может не выдержать. Сейчас якобы ждут детального анализа и прогноза от Минздрава.

В этом есть определенная логика, но пока никакие официальные источники на отсрочку локдауна даже не намекали. Зато есть вполне официальное решение, которое предусматривает: усиление карантина в Украине будет с 8 до 24 января.

СМИ утверждают, что локдаун все же будет

Зато есть и параллельная мысль. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента еще накануне писало, что отменять январский локдаун не планируют.

Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря – первых чисел января. Пока все по графику – локдаун по графику предполагается,

– сообщил источник.

По графику – это с 8 до 24 января включительно.

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К чему стоит готовиться

Похоже, стоит все же быть готовыми к тому, что в разгар праздников нас ожидает усиление карантинных ограничений. А именно с 8 января, как и было предусмотрено решением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года.

Поэтому, скорее всего, в период 8 – 24 января нас ожидает ряд ограничений:

запрет работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос,

запрет работы магазинов непродовольственных товаров – на доставку,

запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово развлекательных центров, кроме случаев, когда там разрешена торговля только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,

все учебные заведения – на каникулах, кроме детских садов,

запрет на развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия,

спортивные мероприятия запрещены, разрешено только профессиональным командам, но без зрителей,

запрещены рождественские ярмарки, установление рождественских елок в городах – разрешено, но без зон развлечений,

государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу,

работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу.

Перечень карантинных ограничений в течение зимы 2020 – 2021 / Инфографика 24 канала