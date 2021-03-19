Владимир Зеленский описал санкции СНБО против Виктора Януковича и его соратников словами "логично" и "странно". По словам президента, логично, что Украина вводит такие санкции, странно – почему этого не делали еще с 2014 года.

Зеленский напомнил, что суд признал Януковича виновным в совершении государственной измены. Все указы, которые подписал за свою каденцию президент-беглец, ждет анализ и аудит.

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По словам Зеленского, приоритетом будет проверить, не представляют ли эти указы угрозу для безопасности Украины. Президент подчеркнул: безопасность украинцев – это главное.

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