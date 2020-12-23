В МВД Украины заявили, что в обвинениях России против нацгвардейца Виталия Маркива нет логической связи. Они напоминают преследование.

Особенно нелепым является заявление России о том, что Маркив якобы обстреливал людей, чтобы до "начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть территорию в попытках спрятаться". Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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Логической связи совсем нет, ведь именно после выстрелов боевиков в свою сторону журналисты и начали бежать и прятаться, что является естественной реакцией человека,

– подчеркнул Шевченко.

Что еще сказал Шевченко

Нацполиция уже установила, что обстрелы осуществлялись с расстояния 100 – 200 метров. Именно на таком расстоянии у железнодорожного переезда располагались российские боевики. Локацией украинских воинов была гора Карачун, расположенная более чем в 1700 метрах.

Дело Маркива в России – это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.

МВД Украины не позволит использовать для преследования Маркива INTERPOL HQ. Однако нацгвардейцу придется некоторое время не выезжать за границу.

Обратите внимание! Россия 23 декабря обвинила Маркива в убийстве и объявила в международный розыск. Подробнее читайте здесь.