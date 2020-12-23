По решению Европейского суда по правам человека Украина выплачивает некоторым люстрированным должностным лицам компенсации. Сейчас на это потратили почти 820 тысяч гривен, однако в будущем выплаты могут достичь миллиардов.

Сумму выплаченных компенсаций люстрированным должностным лицам Министерство юстиции рассказало изданию "РБК-Украина".

Читайте также У Зеленского заявили, что закон о люстрации следует признать неконституционным

Только в апреле 2020 года выплаты составили 27,7 тысячи евро или примерно 818,8 тысячи гривен.

По словам экс-прокурора Олега Подгайного, который в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры, выплаты могут достичь миллиардов гривен.

Думаю, что люстрация обойдется государству в общем размере не менее 2 миллиардов гривен, когда все люди получат судебные решения о сатисфакции и пройдут по процедуре через ЕСПЧ,

- отметил Подгайный.

По его информации, в ЕСПЧ уже обратились примерно 140 бывших должностных лиц, уволенных в рамках люстрации.

В случае победы им придется заплатить по 5 тысяч евро моральной компенсации, а еще компенсацию за услуги адвокатов 140 людям, которые подали жалобы.

К слову, всего в списке люстрированных примерно 900 фамилий. Однако есть еще почти 4 тысячи бывших чиновников, которые работали во времена Януковича и косвенно ощутили на себе запреты закона Об очищении власти.

Советуем ознакомиться Кто блокирует изменение закона о люстрации: ответ Минюста

Справка. Ранее Европейский суд указал, что украинская власть "не учла индивидуальную роль каждого чиновника, попавшего под люстрацию из-за работы в органах государственной власти во время президентства Януковича.