До сих пор продолжается проверка, предусмотренная законом "Об очищении власти" в отношении 7 членов Кабинета министров. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, люстрационную проверку уже прошел.

Об этом, со ссылкой на ответ аппарата Верховной Рады на запрос, информирует Интерфакс-Украина. Там приводят перечень чиновников, в отношении которых до сих пор продолжаются проверки.

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Кто из министров все еще не прошел люстрационную проверку:

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров (проверка начата 2 сентября 2019 года и повторно начата 10 марта);

Вице-премьер-министр – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (проверка начата 17 июля);

Министр социальной политики Марина Лазебная (проверка начата 16 марта);

Министр юстиции Денис Малюська (проверка начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта);

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко (проверка начата 23 марта),

Министр обороны Андрей Таран (проверка начата 10 марта);

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (проверка начата 9 июня).

Что касается других членов правительства, в отношении них проверки уже завершены. По их результатам установлено, что против них не применяются запреты, определенные частью 3 и 4 статьи 1 закона Украины "Об очистке власти".

Коротко о люстрации в Украине:

Закон "Об очищении власти" в Украине вступил в силу в октябре 2014 года. Применяют его к людям, которые как минимум год были на высших руководящих должностях во время правления Януковича, в 2010 – 2014 годах. Эти люди не имеют права работать в органах государственной власти ближайшие 10 лет.

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