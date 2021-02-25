Люкс ФМ – первое украинское радио, которое создало комнату в Clubhouse, где пользователи новой трендовой соцсети могут слушать прямой эфир радиостанции! Лучшие хиты, анекдоты, любимые ведущие, звездные гости, утреннее шоу "Зарядка", вечернее шоу "Все пучком" и все то, что так любит наш слушатель, теперь в новом формате в Clubhouse круглосуточно.

"Хочется отметить, что Люкс ФМ – это радиостанция динамичная, веселая, которая следит за всеми трендами. И делаем мы это, во-первых, потому что нам это нравится, а во-вторых, потому что мы знаем, что наша аудитория также является динамичной, веселой и следит за трендовыми новинками, особенно в цифровом мире. И соответственно мы хотим давать нашим слушателям максимально комфортные, удобные и близкие для них возможности слушать любимую радиостанцию, лучшее развлекательное радио Люкс ФМ. Поэтому, когда появился Clubhouse, в котором есть только звук, конечно, что там должны были появиться и мы, для того, чтобы наш слушатель и мог там найти свою порцию хорошего настроения", – рассказал продюсер Люкс ФМ Евгений Фешак.

Чтобы послушать прямой эфир Люкс ФМ в Clubhouse, необходимо найти комнату "Люкс ФМ: Прямой эфир". Заходите и наслаждайтесь любимой радиостанцией и заряжайтесь хорошим настроением!

Также подписывайтесь на аккаунт Люкс ФМ @luxfm, чтобы не пропустить встречи в комнатах с ведущими и звездными гостями, где вы сможете задавать ваши вопросы или просто поболтать, ведь Люкс ФМ теперь еще ближе!