Люкс ФМ не отстает от модных трендов и уже ждет вас в Clubhouse!

Радиостанция стала первой в Украине, которая запустила общение со своими слушателями в этой популярной соцсети.

Радиоведущие будут там развлекать слушателей и честно отвечать на интересные вопросы, поэтому не стесняйтесь и быстрее присоединяйтесь!

Сегодня состоялся первый эфир с темпераментными Славой Деминым и Таней Татарченко, которые с удовольствием и очень откровенно рассказали обо всех тонкостях работы радиоведущих и особенности своего ремесла.

А уже в эту пятницу (26 февраля) в 15:00 Люкс ФМ приглашает в профиль в Clubhouse на эфир вечернего шоу "Все пучком" с харизматичным Евгением Фешаком и непревзойденной Василисой Рядных.

Скорее присоединяйся к Люкс ФМ в приложении Clubhouse! Ищите этот "клуб веселых и находчивых" за никнеймом – @radioluxfm.