Высший антикоррупционный суд избрал экс-заместителю председателя правления "ПриватБанка" Людмиле Шмальченко меру пресечения. Говорится о залоге в 50 миллионов гривен.

Женщине инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения. Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее примерно 80 миллионов гривен залога.

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В чем подозревают Шмальченко

Следствие считает, что Шмальченко была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 миллиардов гривен в 2016 году.

Мол, вместе с Надеждой Конопкиной, она задним числом подделала протокол кредитного комитета "Приватбанка".

Прокурор зачитал в суде ряд переписок, которые свидетельствуют о том, что Шмальченко и Конопкина пытались скрыть перевод денег на компанию Claresholm Marketing Ltd, связанную с банком.

В переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступ, и даже данными следствия. А именно – запрос следователя Службы безопасности Украины.

Справка. Соответствующий запрос касается международной правовой помощи, заявления о совершении преступления.

"Есть вероятность, что кто-то "сливал" топ-менеджерам "Приватбанка" эти данные", – подчеркнули в телеграм-канале "Центра противодействия коррупции".

Кроме этого, у фигуранток были данные экспертизы, которых на тот момент не было даже у следователя. Поэтому, вероятно, что на эксперта могли влиять.

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