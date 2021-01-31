Без дома и денег: как людям компенсируют разрушенное жилье на Донбассе
300 тысяч гривен – максимальная сумма компенсации, которую выделяют людям, которые потеряли дом на Донбассе в результате боевых действий. Эти средства получили 7 жителей Авдеевки, а еще 39 жителей ждут решения комиссии.
Источник: 24 канал
Оккупанты обильно накрывали боеприпасами также село Широкино. После освобождения курортного населенного пункта люди все равно не спешат туда возвращаться. Территория Широкино почти полностью разрушена, а также "осыпана" минами.
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Деньги за утраченное жилье возместит государство совместно с областью. В 2021 году на восстановление Кабмин выделил почти 114 миллионов гривен.
Размер возмещения рассматривает специальная комиссия, в которую входят районные и областные чиновники.
Не было даже документов о том, что люди пострадали и их жилье разрушено. Сейчас постановление дает возможность получить такие документы,
– рассказала переселенка Лариса Семенова.
Точная цифра разрушенных домов в Донецкой области неизвестна, ведь специальная комиссия не везде может добраться – все из-за угрозы обстрелов.
Как будут помогать в 2021 году
Сейчас в Донецкой области средствами областного бюджета восстановлено более 8000 жилых домов на более чем 246 миллионов гривен. Кроме этого, в области на 2021 год продлили программу по восстановлению поврежденных кровель и окон.
Восстанавливать жилье помогают и международные доноры – они предоставляют стройматериалы.
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