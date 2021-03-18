В начале марта в Киеве выбрали новых членов в Высший совет правосудия. Выборы состоялись, несмотря на протесты общественности и рекомендации послов "Большой семерки" отложить их до принятия новых правил избрания членов ВСП.

Судьи продемонстрировали, что не собираются менять систему и им наплевать на ожидания общества и европейское будущее страны. Такое мнение в блоге "Правосудие по-новому" высказал Роман Маселко.

Полный блог Несмотря на рекомендации послов G7: новые члены ВСП угрожают судебной реформе Украины

Тысячи людей протестуют против приговоров судей

По его словам, в последнее время тема судебной реформы снова стала чрезвычайно актуальной.

Произвольные приговоры одиозных судей заставили тысячи людей выйти на улицы и требовать справедливого правосудия и настоящей судебной реформы,

– отметил Маселко.

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский пообещал кардинальные изменения в судопроизводстве. Все признают, что такие изменения возможны только при условии перезагрузки Высшего совета правосудия. Без этого реформа в принципе невозможна.

Общественность выступила с резким протестом

Поэтому, как отметил блогер, когда судьи заявили, что собираются избирать 4 членов ВСП по старым правилам и без какой-либо проверки добропорядочности кандидатов, общественность выступила с резким протестом.

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Несмотря на то, что избрали не совсем добропорядочных судей, однако определенный эффект от протестов все-таки был. Глава Верховного суда заявила, что выбрать нужно тех, к кому нет претензий. После этого 7 кандидатов снялись с выборов, среди них:

судья Майдана Елена Журавская;

Татьяна Денисюк, которую сейчас судит Высший антикорсуд.

"В результате среди избранных нет тех, к кому было больше всего претензий. Это свидетельствует, что борьба все же имеет смысл, и если бы нас было несколько тысяч под съездом, то выборы возможно бы вообще не состоялись", – добавил Маселко.

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