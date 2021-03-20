Люди вплотную друг к другу: как оккупанты делают прививки в Крыму
Оккупационные власти Крыма делают населению прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Желающих вакцинироваться оказалось больше чем рассчитывали оккупанты.
Источник:твитер RoksolanaToday&КрымUA
Как оккупанты вакцинируют людей
В третьей поликлинике Симферополя люди выстроились в очередь. Никаких эпидемиологических норм в ней не соблюдаются.
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Похоже оккупанты не учли, что желающих вакцинироваться будет так много. Они держат людей в очереди, где те находятся максимально близко друг к другу.
На фото, которые опубликовали в Сети, видно, как несколько десятков человек стоят в узком коридоре. Среди них преимущественно люди пенсионного возраста. К счастью, желающие вакцинироваться находятся в масках.
Вот так все бросились делать вакцинацию. Третья поликлиника Симферополя явно не готова к этому количеству желающих получить вакцину. Пандемически однако,
– говорится в сообщении.
Что известно о вакцинации в Крыму
- Вакцинация на временно оккупированном полуострове началась 15 декабря 2020 года. Сначала там планировали делать прививки медикам.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что такая вакцинация является военным преступлением.
- Все потому, что оккупанты используют российскую вакцину, эффективность которой не доказана. Кроме того, в Украине "Спутник V" официально запрещен, ведь препарат не прошел третью фазу клинических испытаний.
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