Оккупационные власти Крыма делают населению прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Желающих вакцинироваться оказалось больше чем рассчитывали оккупанты.

Как оккупанты вакцинируют людей

В третьей поликлинике Симферополя люди выстроились в очередь. Никаких эпидемиологических норм в ней не соблюдаются.

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Похоже оккупанты не учли, что желающих вакцинироваться будет так много. Они держат людей в очереди, где те находятся максимально близко друг к другу.

На фото, которые опубликовали в Сети, видно, как несколько десятков человек стоят в узком коридоре. Среди них преимущественно люди пенсионного возраста. К счастью, желающие вакцинироваться находятся в масках.

Вот так все бросились делать вакцинацию. Третья поликлиника Симферополя явно не готова к этому количеству желающих получить вакцину. Пандемически однако,

– говорится в сообщении.

Вот так все ринулись делать вакцинацию. 3-я поликлиника Симферополя явно не готова к этому количеству желающих получить вакцину

Пандемично однако)

Кстати,дурновизор РФ каже,шо злобный Запад украл Спутник и будет выпускать под название АСТА российскую гордость. pic.twitter.com/0j1K01VHGu — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 19, 2021

Что известно о вакцинации в Крыму