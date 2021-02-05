Нашли замену: после закрытия каналов Медведчука люди стали смотреть другое пророссийское СМИ
Телеканалы кума Владимира Путина Виктора Медведчука прекратили вещание 2 февраля. Однако украинцы уже нашли достойную замену медведчуковским СМИ и начали больше смотреть канал "НАШ".
Источник:Детектор медиа
Его доля в первый день после отключения ZIK, NewsOne и "112 Украина" выросла более чем в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные агентства Vizeum Ukraine, которое есть в доступе "Детектор медиа".
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Как изменились рейтинги телеканала "НАШ"
- Еще 2 февраля, то есть до решения СНБО, канал "НАШ" имел долю 0,47% по аудитории старше 18 лет.
- А вот уже 3 февраля доля достигла 1,72%.
Но это еще не все. По данным издания, в крупных городах с населением более 50 тысяч человек канал вышел в лидеры с долей 2,65%.
Что известно о телеканале "НАШ"?Основателем телеканала "НАШ" является экс-нардеп Евгений Мураев, известный своей прокремлевской позицией. Канал неоднократно штрафовал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за многочисленных нарушений. Едва ли не крупнейшего шума наделал антиукраинский ролик канала под названием "Наша (не) зависимость". Видео создает образ негативных последствий от выборов 1 декабря 1991 года всеукраинского референдума. Тогда 90,32% граждан поддержали независимость Украины.
Заметим, что рейтинги выросли не только у канала "НАШ", но и у "Прямого". Его доля выросла с 1,31% до 2,2%. Телеканал "Прямой" связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
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Что стоит знать о блокировке каналов Медведчука
- 2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет.
- Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.
- Руководство указанных медиа уже заявило, что будет оспаривать это решение во всех возможных инстанциях.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские службы собирали информацию в течение 8 месяцев. По словам Данилова, уже тогда было понятно, что "это не средства массовой информации, а сугубо пропагандистская машина России".
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