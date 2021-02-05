Телеканалы кума Владимира Путина Виктора Медведчука прекратили вещание 2 февраля. Однако украинцы уже нашли достойную замену медведчуковским СМИ и начали больше смотреть канал "НАШ".

Его доля в первый день после отключения ZIK, NewsOne и "112 Украина" выросла более чем в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные агентства Vizeum Ukraine, которое есть в доступе "Детектор медиа".

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Как изменились рейтинги телеканала "НАШ"

Еще 2 февраля , то есть до решения СНБО, канал "НАШ" имел долю 0,47% по аудитории старше 18 лет.

, то есть до решения СНБО, канал "НАШ" имел долю по аудитории старше 18 лет. А вот уже 3 февраля доля достигла 1,72%.

Но это еще не все. По данным издания, в крупных городах с населением более 50 тысяч человек канал вышел в лидеры с долей 2,65%.

Что известно о телеканале "НАШ"? Основателем телеканала "НАШ" является экс-нардеп Основателем телеканала "НАШ" является экс-нардеп Евгений Мураев , известный своей прокремлевской позицией. Канал неоднократно штрафовал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за многочисленных нарушений. Едва ли не крупнейшего шума наделал антиукраинский ролик канала под названием "Наша (не) зависимость" . Видео создает образ негативных последствий от выборов 1 декабря 1991 года всеукраинского референдума. Тогда 90,32% граждан поддержали независимость Украины.

Заметим, что рейтинги выросли не только у канала "НАШ", но и у "Прямого". Его доля выросла с 1,31% до 2,2%. Телеканал "Прямой" связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

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Что стоит знать о блокировке каналов Медведчука

2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет.

Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.

Руководство указанных медиа уже заявило, что будет оспаривать это решение во всех возможных инстанциях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские службы собирали информацию в течение 8 месяцев. По словам Данилова, уже тогда было понятно, что "это не средства массовой информации, а сугубо пропагандистская машина России".



Санкции СНБО против Тараса Козака / инфографика 24 канала